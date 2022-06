La programmazione di questa edizione di UeD di Maria De Filippi è purtroppo giunto al termine: tutti i tronisti hanno terminato il loro percorso e le dame i cavalieri del trono over si stanno godendo una meritata vacanza in vista del prossimo settembre.

Le dinamiche del programma sembravano essere entrate nel vivo proprio negli ultimi giorni, in particolare per una dama che è molto nota al pubblico. Stiamo parlando ovviamente di Gemma Galgani che recentemente era stata sorpresa dall’arrivo in studio del cavaliere Giovanni, arrivato con l’unico scopo di corteggiarla.

Tra i due sembrava esserci una certa sintonia, tanto che i fans credevano che Gemma avrebbe finalmente abbandonato il programma con il suo vero amore. La stagione del dating show, però, è arrivata alla fine senza che potessero cadere i petali della scelta per la dama di UeD.

Come al solito, un nulla di fatto. Ma è arrivato nelle ultime ore uno scoop che dà nuova speranza a tutti coloro che sperano che Gemma possa finalmente trovare la felicità.

Erano molti fans che si domandavano come stesse procedendo questa conoscenza, specie dopo la pubblicazione su Witty Tv di un filmato che ritrae l’esterna che i due sono riusciti a fare prima della fine del programma.

Negli ultimi giorni il silenzio dei due protagonisti aveva fatto pensare che avessero deciso di mettere fine alla loro frequentazione. Eppure, di recente è stata proprio Gemma Galgani a rivelare cosa sta accadendo. La dama Torinese, infatti, nelle sue Instagram stories ha ripubblicato il video della sua esterna con Giovanni.

Si tratta di un indizio che non è di certo passato sotto silenzio: i fans ora sono ancora più incuriositi. La domanda del pubblico è sempre la stessa: Gemma e Giovanni hanno deciso di dirsi addio o hanno continuato a vedersi lontano dalle telecamere? I più ritengono che se questa frequentazione fosse finita non ci sarebbe stato motivo per Gemma di pubblicare quel video. Non ci resta che attendere novità dai diretti interessati.