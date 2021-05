L’episodio di venerdì 14 maggio di UeD ha avuto nuovamente come protagonista Gemma Galgani. In barba a tutti i maldicenti secondo cui la dama Torinese sarebbe, a periodi alterni, sempre sul punto di lasciare il dating show firmato Mediaset. Effettivamente Gemma è alla ricerca del vero amore all’interno del programma di Maria da veramente tanto tempo.

Ultimamente la donna aveva iniziato una frequentazione con il cavaliere Aldo Farella. Sul più bello, però, questa conoscenza ha subito una brusca battuta d’arresto. Infatti, proprio nel momento in cui Gemma ha iniziato a provare qualche cosa per il cavaliere lui ha preferito vedersi con un’altra dama piantandola in asso.

L’ultima uscita tra loro è andata decisamente in modo pessimo. Aldo rivela di non essere stato particolarmente di compagnia per la dama, dato che era distratto da altri pensieri. Insomma, le cose tra i due non sembrano proprio avvicinarsi neanche lontanamente ad una frequentazione.

Tina Cipollari, nel vedere e sentire i due perde le staffe e decido di mandarli a quel paese, convinta che stiano mettendo su una scenata: “Siete dei buffoni” aggiunge subito dopo. Anche Gianni Sperti concorda con la sua collega ed esprime diversi dubbi: “Non c’è chiarezza tra voi. E pensare che tu volevi riprendere Gemma perché trovavi qualcosa”.

L’opinionista si UeD, si schiera al fianco di Gemma e continua a difenderla aggiungendo: “Non puoi rimanere davanti a lei, a cena, fermo per pensare a Isabella”. Anche la dama Torinese sembra abbastanza sconvolta e contrariata da quanto avvenuto durante l’appuntamento. Messo alle strette, a quel punto, il cavaliere fa quello che era più giusto fare: decide di chiudere il rapporto con Gemma. Queste le parole di Aldo: “Non ci sono i presupposti per andare avanti. Non credo che neanche lei voglia farlo. Torno al punto di partenza e riparto da zero. Non me la sento più, ma rimane l’amicizia”.