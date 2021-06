Nello studio di UeD ognuno ha il suo percorso da seguire. Molti sono fatti di alti e bassi e di veri e propri drammi, altri si concludono con uno splendido lieto fine. C’è qualcuno, tra i protagonisti del dating show, che però continua ad inciampare lungo il cammino verso il vero amore. Parliamo di Gemma Galgani, la storica dama Torinese che è in cerca del principe azzurro nel programma di Maria De Filippi da ormai dieci anni.

Anche la scorsa edizione del programma è stata per lei un susseguirsi di delusioni e false speranze: anche quest’estate la Galgani si è ritrovata da sola. In effetti, la fortuna in amore sembra aver abbandonato Gemma fin da dopo la rottura con Giorgio Manetti. Spesso, la dama Torinese incolpa di questa sfortuna anche gli opinionisti di UeD, in particolare Tina Cipollari.

La Vamp romana allontanerebbe pretendenti da Gemma con la sua lingua biforcuta. In effetti, in parte è anche Gemma stessa ad allontanare da lei chiunque, ai primi segnali negativi. Ogni delusione che la Galgani deve affrontare è seguita da una pioggia di polemiche. Spesso a criticarla è proprio il Gabbiano, che da anni sostiene che la presenza di Gemma a UeD sia ormai superata.

Ma la Galgani è una sognatrice e non intende abbandonare il suo obiettivo. È stata lei stessa a dichiarare che non ha perso la speranza di trovare l’anima gemella all’interno dello studio di Maria De Filippi. Il suo grande sogno nel cassetto è quello di potersi sposare e vivere la sua fiaba d’amore.

È lei stessa che espone fieramente il suo animo da irrimediabile romantica e innamorata dell’amore, e i suoi post sono la prima cosa che parla chiaro. Di recente, ad esempio, Gemma ha voluto citare un aforisma di Caramagna: “In certi occhi respiri le storie, i viaggi e le canzoni più belle”, accompagnandolo con una splendida foto di un’occhio azzurro.