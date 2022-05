Il nuovo arrivato in studio si presenta a UeD così: “Mi chiamo Giovanni e arrivo da Caserta. Sei una donna stupenda, favolosa e bellissima. Sono sicuro che ti porterò fuori da questo programma. Ovviamente se tu lo vuoi”.

Queste le parole del nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, approdato nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere è arrivato per corteggiare la donna del trono Over ed ha esposto sin da subito le sue intenzioni: vuole portare via la dama con sé.

L’uomo, con la sua eleganza e il suo carisma, ha conquistato tutti i presenti e gli spettatori da casa, destando anche però molta curiosità. Indossa occhiali da vista con lente scura e questo ha attirato molto l’attenzione.

Scatena per l’ennesima volta delle accese polemiche in studio quando svela ai presenti il suo lavoro. Lui in realtà è un agente investigativo. Tina Cipollari allora, presa dalla curiosità, chiede a Giovanni di togliere gli occhiali per mostrare a tutti i suoi occhi.

Gemma, dal canto suo, accetta la proposta di iniziare una conoscenza con il nuovo corteggiatore. Ma a questo punto, i fans sono curiosi di scoprire di più sul misterioso spasimante della Galgani.

Ma prima la cosa fondamentale sta nel capire come sono andate le loro prime esterne insieme, e anche se nel cuore della dama possa mai esserci spazio per l’investigatore. In molti tra i fans che sono rimasti della convinzione che anche questa volta la conoscenza fra i due partecipanti di UeD porterà ad un nulla di fatto.

C’è chi invece sul web avanza già qualche ipotesi più importante e vede in Giovanni l’uomo ideale per Gemma, aspettandosi che questa volta possano cadere per i due i famosissimi petali di rosa dal soffitto. Non ci resta che attendere gli eventi per capirne un po’ di più.