Nel salotto di UeD le talpe continuano a fare il loro lavoro e questo ci permette di avere in anticipo qualche novità sulle vicende di dame e cavalieri. Riflettori nuovamente puntati su Gemma, la grande star del trono over, che sta accogliendo nuovi pretendenti. La dama torinese non ha proprio fortuna in amore.

Qualche tempo fa era giunto in studio per lei Aldo e i due avevano iniziato una frequentazione molto cauta. Il pronostico di Tina al riguardo si è rivelato fondato, infatti dopo poco tempo Gemma ha dato il benservito al cavaliere, convinta che Aldo non le stesse dimostrando l’attaccamento e l’interesse che desiderava. A stretto giro di posta, è entrato nel salotto di UeD Roberto, anche lui intenzionato a corteggiare Gemma Galgani. La dama e il cavaliere pugliese hanno subito dimostrato un feeling che con Aldo non era mai sbocciato.

Nonostante ciò, anche in questo caso Tina (sempre in collegamento da casa) ha da ridire. L’opinionista pone l’accento sulla forte differenza di età tra Gemma e il suo pretendente: Roberto è vent’anni più giovane della torinese. Presto, avremo modo di vedere come Gemma e il cavaliere decideranno di comportarsi e come affronteranno questo interesse appena sbocciato.

In effetti, il cavaliere si è mostrato nel migliore dei modi a Gemma, che infatti si è subito mostrata interessata. Roberta sembra molto timido, quando utilizza frasi come: “Preferirei non ballare mi imbarazza”. Un altro dettaglio che ha di certo incantato la torinese è la risposta pronta che Roberto vanta.

Questa dote gli permette di tenere testa alle provocazioni e alle continue frecciatine di Tina Cipollari, cosa che di certo Gemma non può che apprezzare. Un esempio è il recente botta e risposta tra i due: “Se sei in cerca di avventure hai trovato la persona giusta” aveva punzecchiato la Cipollari, trovando pronta risposta di Roberto: “Gemma non sembra capace di fare del male”