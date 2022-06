Il parterre femminile del trono over di UeD conta delle presenze fisse che, nel tentativo di conquistare il cuore dell’uomo perfetto, sono riuscite invece a conquistare il cuore del pubblico. Senza dubbio una di queste è Gemma Galgani, la dama torinese la cui presenza nel dating show della mediaset prosegue ormai da molti anni.

Le delusioni per Gemma sono state molte. La dama ha sempre trovato la forza di rialzarsi e continuare a perseguire il suo scopo: il vero amore. La Galgani però sembra non avere nemmeno un briciolo di fortuna in questa impresa. In molti hanno più volte ipotizzato un suo addio al programma, dopo tutte le frequentazioni fallite.

Infatti, la voce di un presunto ritiro a vita privata della dama Torinese, ormai simbolo del trono over, diventa più insistente alla fine di ogni stagione televisiva. Infatti, anche di recente sta circolando insistentemente il pettegolezzo su un definitivo addio di Gemma.

A quanto pare, però, stavolta non si tratterebbe di una scelta di Gemma stessa, ma tutto sarebbe partito proprio dalla direzione di UeD. Questa notizia scottante è stata rilasciata da Nuovo Tv. Sul settimanale si poteva infatti leggere queste parole: “Gemma deve stare attenta. Credo non abbia capito che la rivale peggiore è proprio la sua amica”.

“E’ evidente a tutti: Ida Platano mette in scena gli stessi teatrini di Gemma, tra lacrime e sospiri, perché mira al suo posto. Del resto la Galgani ha 72 anni, non rimarrà a lungo in tv per sempre”.

A ben pensarci, molti fans del programma hanno notato che lo spazio dedicato a Gemma diventa sempre meno, mentre aumentano i momenti in cui i riflettori sono puntati sulla Platano.

Altri sospetti derivano da alcune dichiarazioni rilasciate dalla dama stessa a Novella 2000: “Dopo due anni piacevoli trascorsi a Roma, nonostante il periodo del lockdown, tra pochi giorni rientrerò a Torino. Mi sento un po’ frastornata, ma finalmente a casa”. Non possiamo che attendere qualche notizia in più ma il sospetto è sempre più intenso.