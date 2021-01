UeD: Gemma Galgani è una presenza intoccabile. Ecco svelato il motivo

Ormai non è un mistero, anzi è sotto gli occhi di tutti. Gemma Galgani, all’interno di UeD, riceve un trattamento di favore. Di solito, tronisti e dame rimangono nel dating show per non più di una stagione. Molti tornano a distanza di tempo, altri, come Tina Cipollari, lasciano il posto di tronisti per diventare opinionisti.

Ma qualcuno sembra immune a queste leggi non scritte. Parliamo della dama torinese, che vanta un numero di partecipazioni al programma ineguagliabile. Gemma, dopo la fine della storia con Giorgio Manetti, è tornata a sedere sul Trono Over, alla ricerca del vero amore. Un tentativo abbastanza fallimentare, dato che Gemma non è più riuscita a metter su una relazione stabile.

L’unica cosa davvero duratura per la Galgani sembra essere il rapporto di infinita rivalità che, col tempo, si è instaurato tra lei e Tina Cipollari. Ormai i loro battibecchi e i siparietti che si creano in studio in quasi ogni puntata sono un cavallo di battaglia della trasmissione. Tanto che questa dinamica ormai impolverata comincia a sembrare un posticcio cliché. Infatti, sono moltissimi i telespettatori che ormai sono stanchi di guardare la solita tiritera, e iniziano addirittura a mal sopportare la presenza di Gemma in studio a UeD.

Eppure, la redazione del programma le concede sempre più spazio, basti pensare che, delle ultime cinque puntate, ben due sono state interamente dedicate al trono della dama torinese. Perché questa scelta controcorrente? A quanto pare, nonostante le critiche e le lamentele del pubblico, Gemma continua ad andare forte. La sua presenza genera share e aumenta il numero di telespettatori.

Prendendo ad esempio le puntate della scorsa settimana, il numero di ascolti maggiore è stato proprio per le puntate incentrate sulla dama torinese. 3.505.000 spettatori (il 24,7% di share) hanno osservato attentamente il confronto tra Gemma e Maurizio, mentre solo 3.321.000 (23,2% di share) hanno seguito le vicende degli altri corteggiatori. In tutte le altre puntate, lo share è stato del 21,5% (ben il 3-3,2% di spettatori in meno!). Insomma, Gemma Galgani non ha nulla da temere, continua ad andare alla grande.