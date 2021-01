UeD: Gemma Galgani viene umiliata in studio, ma la dama non molla

Sembra proprio che questo non sia un periodo fortunato per Gemma Galgani. La veterana del dating show UeD non trova pace, ed è costretta ad affrontare continue delusioni. La dama torinese, dopo la fine della frequentazione con il cavaliere Maurizio Guerci, ha deciso di tornare alla carica.

La delusione dovuta a questa rottura è stata tanta, la Galgani aveva puntato tutto su questo rapporto, convinta che Maurizio fosse l’uomo della sua vita. Ma nonostante ciò non demorde. Gemma, da brava sognatrice quale è, ha iniziato a fantasticare su un ritorno di fiamma con il cavaliere. Questa fantasia era nata dal fatto che, nella scorsa puntata, Maurizio aveva cercato di consolarla dietro le quinte. Questi gesto affettuoso e disinteressato aveva dato nuova speranza alla Galgani, che aveva subito ricominciato a sognare la sua storia con Guerci.

La dama si è affidata alle speranze, ed ha subito lasciato briglia sciolta alle sue fantasie. Ma la bolla dei sogni di Gemma viene presto scoppiata dalle parole del cavaliere stesso. Infatti, Maurizio, in studio, ribadisce con fermezza la sua decisione: la storia con Gemma è ormai un capitolo chiuso, e la dama deve dimenticarsi di lui. Il suo gesto e le parole di conforto che le ha rivolto erano dettate da un affetto che il cavaliere dice di provare ancora per la dama, ma nulla di più. Una nuova, cocente delusione per Gemma, che allora si è lasciata andare ad uno sfogo.

Secondo la dama, la decisione di Maurizio di interrompere la loro storia è nata anche dalle molte pressioni esterne che il cavaliere ha ricevuto. Per Gemma, a influenzare maggiormente il cavaliere al di fuori di UeD, sarebbero stati i commenti sulla differenza di età che intercorre tra i due. Ma non finisce qui. La Galgani ritiene che siano state determinanti, nella scelta presa da Maurizio, anche le continue battute, frecciatine e prese in giro della sua nemica: Tina Cipollari.

A quanto pare, però, la disperazione di Gemma avrà vita breve. Le anticipazioni del programma ci fanno sapere che la dama avrà prestissimo un motivo di rallegrarsi. Infatti, a quanto pare un nuovo corteggiatore è già pronto per lei, ed è anche molto giovane: ha appena 40 anni. In più, la dama scambierà il suo numero con un cavaliere del parterre maschile, e questo le darà modo di prendersi la sua rivincita.