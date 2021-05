Nella versione over di UeD c’è sicuramente una dama che la fa da padrone. Ovviamente si tratta di Gemma Galgani, a cui la redazione del programma dedica sempre molto spazio. Con la sua decennale partecipazione nel dating show firmato Mediaset, la dama Torinese ha guadagnato anche un discreto seguito sui social: il suo account conta circa 500 mila followers. In effetti, la Galgani non è sempre particolarmente presente sui social, ma quando c’è un occasione importante non manca mai di dare un suo commento.

Come migliaia di italiani, anche Gemma ha seguito con attenzione le vicende dell’Eurovision song contest, trasmesso su Rai 1. Sabato sera sono stati annunciati i vincitori della gara e Gemma ha allegramente commentato l’avvenuto, commettendo però una terribile gaffe. La vittoria dei Maneskin nel festival della musica Europea ha riempito di gioia molti italiani: il gruppo rock è riuscito ad arrivare al podio, surclassando i concorrenti francesi.

Subito La dama Torinese ha commentato il verdetto finale della gara insieme ai suoi followers, ma quello che ha scritto ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Nel post su Instagram pubblicato dalla Galgani, c’è un grave errore: la dama ha sbagliato a scrivere il nome del gruppo, chiamandoli come la famosa marca di agende, Moleskine.

Un grossolano errore di distrazione, che però non è di certo passato inosservato. La gaffe ha fatto in pochissimo tempo il giro di tutto il web. Appena accortasi dell’errore, Gemma si è ovviamente scusate e corretta, ma purtroppo ormai era troppo tardi. Questo scivolone rimarrà negli annali.

Chissà che Tina Cipollari non lo tiri fuori nelle prossime puntate per schernire la dama Torinese come suo solito. Nel frattempo continuano insistenti le voci secondo cui Gemma sarebbe in procinto di abbandonare UeD. I fan del programma sarebbero stufi di vedere sempre le stesse dinamiche, ma nessuna di queste voci in realtà è confermata.