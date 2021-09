Le registrazioni delle prime puntate di UeD sono già avvenute. La messa in onda della nuova stagione riprenderà puntuale come sempre, con il primo appuntamento pomeridiano fissato per il 13 settembre, sempre su Canale 5. Tra i protagonisti storici non poteva mancare nel parterre femminile la iconica e chiacchieratissima dama Gemma Gargani.

La donna vanta una partecipazione decennale nel dating show e nonostante gli scarsi risultati a livello sentimentale, è ancora fiduciosa e alla ricerca del vero amore. La dama è convinta che il suo principe azzurro sia celato dietro l’angolo. Gemma confessa che negli ultimi mesi, però, vive momenti di sconforto. Il ricordo delle tante delusioni d’amore vissute, la portano spesso a pensieri tristi.

A tal proposito dichiara: “A volte mi estraneo , guardo me stessa dall’esterno, ed effettivamente mi faccio un poco tenerezza”. Ma le sue parole non termina qui: “UeD è una trasmissione vera. Sono vere le mie lacrime, i miei sentimenti le delusioni, ma anche le mie cotte”. La dama confessa che nonostante i tanti cavalieri e le conoscenze intraprese all’interno del programma, in realtà si è innamorata solo due volte.

I due cavalieri che hanno fatto breccia nel cuore della 71enne sono stati: Giorgio Manetti, detto il Gabbiano, e Marco Firpo. Con loro la dama ha condivido più tempo e sentimento. Anche in questo caso la rivelazione della donna lascia i fans sorpresi: “Ne ho prese di botte è come se ne ho prese”.

Poi il discorso verte sui nuovi tronisti del trono classico. Gemma riserva delle parole d’affetto nei confronti di Andrea Nicole. La Galgani ha parlato della ragazza, che 8 anni fa ha deciso di intraprendere un percorso di trasformazione da uomo a donna. Ecco le parole della dama: “Nicole è di una dolcezza infinita non ho figli ma acceso in me un grande senso di maternità”.