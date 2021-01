UeD: Gemma Galgani ha le prove del tradimento di Maurizio

La nuova puntata del Trono Over di UeD è stata registrata il 19 gennaio. Ovviamente, le prime anticipazioni non hanno tardato ad arrivare. A diffonderle è, immancabilmente, il VicoloDelleNews. A quanto pare Maurizio Guerci e Gemma Galgani sono tornati a centro studio e a dare voci alle loro discussioni.

Tutti i fan sanno già come la scorsa volta la loro conoscenza sia finita in modo inaspettato, deludendo fortemente Gemma che era molto legata a Maurizio. La dama torinese aveva davvero perso la testa per Guerci, e lui si era sempre mostrato interessato a sua volta alla dama torinese. Il cavaliere millantava un’attrazione fisica e mentale notevole, ma non ha mai parlato di amore o sentimenti. Infatti, tutto è finito di punto in bianco, nella confusione generale.

Tutti, nello studio, sono convinto che Maurizio abbia tradito Gemma, frequentando un’altra donna prima che i due interrompessero la loro liaison. Alla fine, però, pare che Gemma abbia gettato luce sulla situazione, confermando ogni accusa. La dama torinese ha le prove pare abbia avuto una soffiata, che conferma tutti i sospetti del tradimento che gravano su Maurizio come una spada di Damocle. Maurizio ha un’altra. E questa donna sarebbe il motivo per cui Gemma sarebbe stata brutalmente scaricata.

Gemma, da donna furba quale è, decide di non scoprire tutte le sue carte, e annuncia che le prove di cui parla saranno mostrate quando il momento sarà propizio. Nel frattempo, in studio continuano ad arrivare nuovi corteggiatori per la Galgani.

Il nuovo corteggiatore della dama è anche questa volta più giovane di lei, ma sappiamo già che non sarà un problema per la dama. Ma la cosa più divertente è questa: che anche il nuovo cavaliere si chiama proprio… Maurizio! Come procederà? Non ci resta che attendere la messa in onda della prossima puntata di UeD per capire quali e scottanti risvolti ci sono in serbo per noi.