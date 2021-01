UeD: un nuovo cavaliere per Gemma Galgani. Lui: “Sono qui per la mummia”

A UeD c’è una dama che continua da anni la sua ricerca dell’amore vero. Parliamo ovviamente di Gemma Galgani, che è ormai una veterana del programma. La dama torinese sembrava aver trovato l’uomo giusto nel cavaliere Maurizio, da cui era totalmente ammaliata. A quanto pare, però, le vacanze natalizie hanno parecchio incrinato questo loro rapporto, e quella che sembrava una storia meravigliosa agli albori si è risolta in un nulla di fatto.

Maurizio si è rivelato un uomo scostante e Gemma è rimasta molto delusa dal non aver ricevuto le attenzioni che si aspettava dal Cavaliere. Questa situazione è stata resa ancora più complicata dalla distanza forzata, e le divergenze sono state impossibili da colmare. Ma per fortuna arriva una buona notizia per la dama torinese, dopo tutto questo tumulto. Fa il suo ingresso a UeD un nuovo carteggiatore. Un volto fresco, presente in studio proprio per conquistare la dama. Il cavaliere si chiama Adel, è un uomo di origini egiziane che però da anni vive a Torino.

Il cavaliere si presenta in modo singolare: “Sono qui per la mummia“. Ovviamente, si tratta di una battuta indirizzata più a Tina Cipollari che a Gemma. Adel, con questa freddura, mette subito a tacere l’opinionista che spesso ha deriso la dama torinese chiamandola mummia, per via della sua età.

Poi il nuovo entrato si rivolge direttamente a Gemma: “Ti seguo da tempo, e ti ho vista anche in un ristorante a Torino”. Adel sembra impaziente, e inizia da subito il corteggiamento. Come prima cosa, invita la dama a ballare sul ritmo della sua musica araba. Ma non sono solo rose e fiori per Gemma.

Infatti, insieme al cavaliere, fa il suo ingresso in studio anche una donna. Quest’ultima sarebbe arrivata per corteggiare proprio l’ex fiamma di Gemma Galgani: Maurizio. Quali saranno le reazioni di Gemma? Lo sapremo sicuramente nelle prossime puntate.