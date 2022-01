UeD: Gemma Galgani ha un colpo di fulmine. Improvvisa un balletto sensuale

Gemma Galgani conosce un nuovo cavaliere e si esibisce in un balletto in suo onore

La puntata di UeD andata in onda su canale 5 ha dato vita ad uno spettacolo esilarante. Nuovi cavalieri sono scesi per fare la conoscenza delle dame del parterre femminile. Protagonista anche questa volta è la storica dama del dating show di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Gemma Galgani, che a quanto pare, dopo aver individuato un nuovo cavaliere si lascia trasportare da un vero colpo di fulmine.

Lui si chiama Massimiliano e sembrerebbe abbia trovato le parole giuste per corteggiare la donna. La dama torinese del trono over si fa avanti. Di lui sappiamo che è di origini Toscane ed è un coetaneo della Galgani.

La sua carriera lavorativa lo ha visto realizzarsi come stilista, tramite la creazione di splendidi vestiti teatrali. Ma per il momento una cosa è certa: il cavaliere non ha la minima idea di cosa lo attende con questa nuova conoscenza.

I due si spostano al centro studio per scambiare due chiacchiere. La dama lo guarda già con occhi sognanti. L’uomo racconta delle sue passioni, tra cui la musica e il canto. La conduttrice, dopo aver notato l’espressione della dama, dice: “Gemma ho visto che ti sei incantata, ma cosa ti sta succedendo? Lui è appena entrato”.

Fonte studio UeD

Dopo l’osservazione della conduttrice, Tina Cipollari non si lascia sfuggire l’occasione e invita la Galgani ad esibirsi in un balletto sexy per il nuovo entrato.

Uno spettacolo tutto dedicato a Massimiliano. Gemma si lascia trascinare e nel momento in cui parte la musica, l’ormone prende il sopravvento. La dama balla, ammicca e si siede sulle gambe dell’uomo, che la guarda con occhi intrigati.

Tina trascorre la maggior parte della durata dell’esibizione con le mani sul viso, per nascondere un perfido sorriso. Finita la musica, il cavaliere ringrazia la Cipollari per l’opportunità che gli ha dato di poter ammirare la dama in queste vesti. Maria De Filippi manda a posto i due protagonisti: “Gemma vai al posto per oggi hai fatto abbastanza”.