UeD, Gemma Galgani: “Ho una cotta per lui”. Tina attacca: “Gli fai ribrezzo”

A UeD la dama torinese Gemma Galgani sta dando spazio ai suoi sentimenti per Maurizio. Questo rapporto solleva il polverone in studio. La prima a scagliarsi contro questa conoscenza è Tina Cipollari. La Galgani, al centro studio, in maniera plateale afferma: “Ho una cotta per lui” l’opinionista ribatte: “Gli fai ribrezzo“.

Gemma si presenta con un abito molto provocante intenzionata a conquistare il cuore del suo cavaliere. Ma Tina non è dello stesso parere. Infatti, l’opinionista è sicura che Maurizio non sia interessato, anzi afferma con chiarezza: “Gli fai ribrezzo”. La Galgani, a tali accuse risponde: “Mi rispetta. Prima era passionale ma si è dato uno stop perché è un signore hai capito? Un signore! Mi rispetta non ti permetto di dire che ho avuto tanti uomini. Mi hai scocciata“. Il tutto è praticamente urlato, mentre la dama si alza e si dirige in maniera minacciosa contro la Cipollari.

Fa il suo ingresso in studio Andrea, un giovane cavaliere presentatosi UeD per corteggiare la dama, ma viene presto liquidato da Gemma che ormai ha occhi solo per Maurizio. Finalmente fa il suo ingresso il 50 enne del momento, Maurizio, e Tina non perde tempo: “Si è illusa che Maurizio abbia perso la testa per lei. Vai gratis per tutti. Vai sotto a chi tocca. Paghi uno e prendi due. Venga avanti anche Maurizio” vezzeggia l’opinionista. Gemma perde del tutto la pazienza: “Oh ma sei al mercato?!“.

Poi si rivolge a Maria e con un filo di voce dice: “Mi sono presa una cottarella. Per il momento è un innamorato a senso unico”. Maurizio prende di buon grado le parole della dama e regala così alla Galgani un sorriso ma che, ahimè ha breve durata. Infatti da lì a pochi minuti la sua felicità viene spenta da una pessima notizia.

Maurizio confida che nelle ultime ore si è avvicinato anche a un’altra dama, Alfonsina, dando vita alla felicità di Tina: “Questi uomini ci prendono in giro. Sono adulti e fingono di essere rispettosi. Cosa c’è di più bello di stare insieme, abbracciarsi, fare l’amore? Non è normale? Basta”. Maurizio sceglie la strada del silenzio per, non rimanere incastrato nel ginepraio. Qui interviene Gianni Sperti: “C’è l’hai o no il desiderio di un rapporto intimo con Gemma?”. Maurizio risponde un semplice: “Si può, perché no”.