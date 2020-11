A UeD non mancano i colpi di scena, questa volta è Gianni Sperti a perdere la pazienza nei confronti di una sua vecchia conoscenza. L’opinionista impianta una discussione ancora una vota con la dama Maria. Come tutti ormai sappiamo, Sperti non ha mai provato molta simpatia per la dama. Per lui la donna è sempre ambigua, poco sincera e interessata più alle telecamere che ai cavalieri.

Così, quando la dama si siede al centro dello studio di UeD, Gianni le domanda se c’è qualcuno per cui provi interesse nel parterre maschile. La risposta di Maria è davvero inaspettata. Infatti la donna comunica che si c’è un interesse e che il protagonista non è niente meno che Simone, altra vecchia conoscenza di Sperti. Infatti, tra l’opinionista e il cavaliere c’era già una vecchia ruggine pregressa. Tra i due non scorre affatto buon sangue. Ovviamente, Gianni non ha fatto attendere la sua reazione.

Rivolgendosi a Maria De Filippi dice: “Scusa Maria ma ho avuto un mancamento”. Ma non solo, arriva puntuale come sempre anche il suo commento, espresso in questi termini: “Non riesco a sopportare Maria. La trovo finta il suo comportamento è finto si intromette sempre”.

Ma la notizia che la dama si sia accostata al cavaliere Simone, anche lui non molto stimato da Sperti, manda quest’ultimo in tilt, tanto da portarlo a mettere in scena uno svenimento in studio. Tina, ormai abituata ai siparietti del suo collega, ironizza dicendo: “Spero che un giorno ti farai male sul serio”.

Ma la storia non è passata inosservata neanche ad Armando Incarnato, che condivide in pieno il pensiero di Gianni e critica aspramente la scelta di Maria sul suo cavaliere. Secondo Incarnato, l’unico scopo di Simone è quello di far parlare di sé senza nessun trasporto nei confronti di nessuna donna, soprattutto perché tra i due scorre un’evidente differenza di età a sfavore della donna.