UeD, Gemma Galgani: il cavaliere sbaglia il mittente e le invia il messaggio in cui parla male di lei. Maria De Filippi mostra la chat

UeD continua a regalare ai telespettatori innumerevoli colpi di scena. La nuova stagione sta spolverando delle dinamiche piccanti, ma anche molto controverse. Protagonista della storia ancora una volta e il volto storico del programma: la dama Gemma Galgani. Al centro studio si continua a parlare di lei, ma i riflettori si accendono anche su Pierluigi, il nuovo cavaliere presentatosi per corteggiare Gemma.

Qualcosa pare non sia andata per il verso giusto e si mormora che l’uomo si sia reso protagonista di una clamorosa gaffe. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è realmente accaduto. La scorsa settimana la dama aveva scambiato con il cavaliere diversi messaggi. Gemma ha chiesto più volte all’uomo un appuntamento a Roma.

La dama propone a Pierluigi di anticipare a venerdì il suo arrivo nella capitale, cioè il giorno prima della registrazione del dating show, per poter godere di una cena insieme. Il cavaliere di UeD però declina l’invito e dichiara di avere altri impegni che lo costringono a casa e gli impediscono così una partenza anticipata. Ma ecco qua che pronta dietro l’angolo arriva la gaffe dell’uomo.

Gemma riceve inaspettatamente un messaggio di Pierluigi con il seguente testo: “C***o la Gemma mi vuole venerdì pomeriggio” con una serie di Emoji successivi che piangono. Maria De Filippi mostra la chat e si scatenano le polemiche al centro studio. Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono a ciò che leggono e non si trattengono dal fare battutine ironiche e pungenti.

Maria De Filippi spiega che il cavaliere si è giustificato affermando che il messaggio in realtà era per sua figlia, dispiaciuto di non poterla vedere. A quel punto l’incontro tra Gemma e Pierluigi, per la cena, viene fatto, ma la dama si lamenta dicendo che il cavaliere si è presentato al ristorante molto trasandato, incurante dei particolari del proprio aspetto.