UeD: Gemma Galgani in preda a una crisi nervosa per Nicola Vivarelli

Gemma Galgani si è fatta prendere da una crisi nervosa nel salotto di UeD. Sirius, all’anagrafe Nicola Vivarelli, è tornato nel dating show e questo ha di certo scombussolato la dama. Gemma, ora, ovviamente è in piena tensione e preda di una disperata confusione.

Nell’episodio di oggi, il 12 aprile, diventa certezza ogni sospetto: sembra che la Galgani abbia ancora bisogno del bell’uomo di 26 anni che, come sappiamo, è un ufficiale della Marina. Gemma appare incredibilmente tesa e agitata. La dama diventa preda di una vera e propria crisi isterica e rimane a bocca aperta: Gemma non sa proprio dove mettere le mani. L’anno scorso era uscita con Sirius per qualche mese, decidendo addirittura di continuare la conoscenza fuori dal programma.

Purtroppo, però, non ci sono stati buoni esiti: i due non si sono mai baciati, in compenso tra loro c’è stato molto attrito. Rimane però un altro problema: Tina Cipollari ancora non si presenta in studio. Non c’è rischio Covid e per fortuna c’è Gianni Sperti a sostituirla. Quanto ai tronisti. I riflettori sono puntati su Giacomo, che è uscito insieme a Carolina.

Quest’ultima, sta lentamente entrando nel cuore del ragazzo, ma le altre pretendenti non mancano di creare inconvenienti: sperano di allontanarla da UeD. Quanto a Massimiliano, il tronista è incerto se scegliere Eugenia o Federica: le ha conosciute entrambe e sta portando avanti il rapporto con tutte e due anche al di fuori degli studi. Sembra che non sappia dove il suo cuore lo voglia portare. Da ultima, Samantha: per lei, non ci sono molti corteggiatori.

Situazione alquanto insolita, complicata e inattesa. Inoltre, deve occuparsi di coloro che continuano ad attaccarla in modo inequivocabile. Recentemente anche Valentina Autiero (ex dama del parterre femminile di UeD) ha pubblicato su Instagram una storia, che sembra essere apposta per lei: “Quanta ipocrisia in questa ragazza”.