UeD, non molto tempo fa, è stato l’artefice dell’unione di una coppia: quella formata da Valentina Autiero e Germano. I due hanno deciso di abbandonare il programma, ma senza troppa convinzione da parte di entrambi. E’ chiaro che Ventina e Germano non viaggiavano sulla stessa lunghezza d’onda. Oggi la dama e il cavaliere tornano in studio a UeD per spiegare cosa è successo. Si parla, da parte di Germano, di incompatibilità caratteriale, questo il motivo della loro rottura.

Ma in realtà emergono punti di vista differenti. L’ingresso in studio dei due protagonisti è incorniciato da un certo imbarazzo e molta freddezza. Un saluto appena accennato e nulla più. A parlare è Valentina, che spiega che la loro storia in realtà non è mai decollata. Il faccia a faccia non promette niente di buono. Infatti la dama racconta che la conoscenza non è partita affatto con il piede giusto. Si sono visti una sola volta in un mese e i restanti giorni sono stati un continuo litigare al telefono.

La Autiero incalza Germano: “Non ha senso che tu sei uscito con me”. Poi rivolgendosi a Maria De Filippi spiega: “Sono contenta delle emozioni che ho provato se lo guardo non mi è indifferente“. Dal canto suo, Germano non è della stessa idea: “Non riusciamo a relazionarci” ovviamente Tina e Gianni attaccano il cavaliere e Valentina rivela che in realtà lui era troppo impegnato a messaggiare con le sue followers.

Una storia mai decollata e destinata a non esistere. Ma arriva la proposta di Germano che scalda gli animi nello studio. Il ragazzo fa la richiesta di poter restare nel programma, Tina balza dalla sedia e grida: “Sei un farabutto”. Anche Maria De Filippi non prede la proposta di buon grado: “Nessuno è interessato, non è nei miei modi cacciare le persone ma credo non ci siano i presupposti perché tu rimanga qui”.

Di fatto la padrona di casa non è abituata a cacciare via qualcuno, ma ha invitato il cavaliere ad uscire fuori dagli studi. Valentina Autiero, su indicazione anche lei della De Filippi, rimarrà un po’ di tempo lontano dai riflettori per riflettere su che strada intraprendere.