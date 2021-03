UeD: Gemma Galgani manda un messaggio a Tommaso Zorzi

Le puntate di UeD vengono registrate di settimana in settimana e la messa in onda in differita delle puntate ci da la possibilità di avere succulente anticipazioni dalle ‘talpe’ del dating show. Come al solito, a riportare le informazioni salienti è IlVicoloDelleNews. A quanto pare anche la prossima settimana darà molto spazio a Gemma Galgani, che è senza dubbio una star indiscussa del programma.

Poco fa, la dama torinese aveva rifiutato il corteggiamento eccessivamente passionale e acceso del cavaliere Cataldo e questo sicuramente ha portato delle conseguenze. IlVicoloDelleNews ci fa sapere che Gemma darà una seconda possibilità al cavaliere, uscendo ancora una volta con lui. Ma nonostante questo, nulla sembra combinato: tra i due non c’è chimica. Anzi, addirittura Gemma afferma di essersi più che altro imbarazzata. Ed ecco il colpo di scena che nessuno si aspettava.

Mentre Gemma sembra restia, Cataldo, viceversa, ha già deciso: lui è pronto a lasciare lo studio con Gemma e iniziare insieme a lei una storia d’amore. La Galgani, però, non si sposta di un centimetro: non vuole abbandonare il programma con il cavaliere. Cataldo, allora, insiste per poter rimanere in studio nella speranza che qualcosa possa cambiare.

Così facendo, manda Gianni Sperti su tutte le furie. Il tormentone è sempre lo stesso: anche Cataldo, come i suoi predecessori, sembra più affascinato dalla fama che da Gemma. In buona sostanza, Cataldo viene messo spalle al muro e, infine, non ha altra scelta che quella di lasciare lo studio di UeD.

UeD: la dama dedica un pensiero al vincitore del GF Vip

Ma la dama ha una vita piena di gossip interessanti anche fuori dal salotto del dating show. La dama torinese non ha mai fatto mistero di essere una fan del GF Vip. Anche Gemma Galgani, come molti dei telespettatori, ha adorato il dinamismo e il carattere di Tommaso Zorzi. Proprio per questo la dama torinese avrebbe deciso di mettersi in contatto con lui tramite social, per potersi congratulare per la meritatissimo vittoria.

Lo sappiamo grazie alle instagram stories dell’influencer stesso. In un breve video, infatti, Zorzi ha mostrato il messaggio di auguri mandato dalla torinese: “Tommaso felicissima per la tua meritata vittoria. Ti adoro”. A quanto pare Zorzi è stato felice di questi apprezzamenti più che meritati.