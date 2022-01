Una puntata scoppiettante quella di UeD recentemente andata in onda. Al centro studio a tenere banco c’è sempre lei, la storica dama Gemma Galgani. La donna solleva le polemiche, come suo solito, per aver rifiutato per l’ennesima volta le attenzioni di un cavaliere. Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo.

Fonte studio UeD

Come precedentemente detto, la situazione è agitata negli studi del dating show di Maria De Filippi. Si parte con la dama torinese che ha subito un duro scontro con Leonardo, che viene fatto uscire dal programma.

Di seguito è la volta di Marika, che continua a litigare con Armando Incarnato. Biagio Di Maro fa piangere la dama Elena. E finalmente una buona notizia: fiori d’arancio per Angela Paone e Antonio Stellacci, convolati finalmente a nozze.

Ma torniamo a Gemma: nella scorsa puntata la dama aveva deciso di dare una possibilità a Stefano, lo raggiunge così al mare per il loro primo appuntamento. In esterna, però, qualcosa non va per il verso giusto, tanto che la donna si mostra distaccata e fredda, ma non solo: rifiuta anche un bacio del cavaliere.

In studio, Gemma spiega di non sentirsi attratta da Stefano. Il cavaliere infastidito risponde: “Non volto pagina, la strappo proprio”. Ma niente è perduto. Infatti dopo il confronto con la Galgani interviene un’altra dama, Nadia, che invece si dichiara interessata a Stefano. Il cavaliere Romano prende di buon grado la notizia, data anche l’eleganza e l’intelligenza della dama.

La puntata procede sulla rotta delle emozioni. Infatti come precedentemente annunciato, si racconta la storia di Angela e Antonio. La coppia che da poco ha abbandonato il programma, ma non solo. Nel corso di queste vacanze di Natale la neo coppia ha fatto il grande passo.

Si sono sposati. Dopo aver fatto vedere le immagini al pubblico a casa e ai presenti, lo studio non regge l’emozione e molti dei presenti si commuovono per le belle parole, l’energia e l’amore che questi nuovi coniugi trasmettono.