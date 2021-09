UeD: Gemma Galgani outfit molto piccante. Un vedo non vedo sul nuovo décolleté

È andata in onda la prima puntata della nuova stagione di UeD. Appuntamento pomeridiano firmato sempre da Maria De Filippi su Canale 5 alle 14:45. Anche quest’anno la protagonista indiscussa del programma rimane sempre lei: la veterana e chiacchieratissima dama Gemma Galgani. Una prima puntata molto intensa che ha tenuto i telespettatori incollati allo schermo. Ovviamente, tra le varie cose si è vista anche la presentazione anche dei nuovi tronisti.

Ma Maria De Filippi ha deciso di incentra l’attenzione sulla novità che tutti i fans aspettavano da tempo. Per tanto si passa in breve alla presentazione della dama Torinese. La donna fa il suo ingresso in studio, con passo fiero e volto sorridente, presentando vanitosa il suo nuovo décolleté. Ma a rubare la scena in realtà è il suo look estremamente elegante, ma anche molto piccante.

Viene mandato in onda il percorso che Gemma ha fatto durante l’estate per il suo ritocco estetico. La dama di UeD, sfoggia delle linee mozzafiato, con un seno nuovo di zecca. La Galgani, per tale motivo, non si esime dall’indossare un outfit particolare. La donna esibisce un look Total Black formato da pantalone e giacca, ma ciò che lascia sbalorditi i fan è il sotto-giacca con un vedo non vedo molto audace.

Maria De Filippi punta l’attenzione proprio lì e dice: “Non si può non guardare il seno”. Gemma prende la parola e con molta naturalezza ammette di sentirsi in gran forma e che il suo nuovo ritocchino estetico le ha effettivamente regalato serenità e sicurezza. Una nuova dama, pronta e desiderosa di trovare l’uomo della sua vita.

A dare filo da torcere alla donna arriva immancabilmente come sempre la sua acerrima nemica Tina Cipollari, adirata per l’incoerenza che secondo il suo parere la dama ha dimostrato sottoponendosi all’intervento chirurgico. Si conclude con la Galgani che sceglie di ballare al centro studio con un nuovo cavaliere: Kerry.