Come di consueto, finite le vacanze natalizie, nello studio di UeD hanno ripreso il via le famose sfilate. Questa volta tocca alle donne e Gemma Galgani sembra aver dato il meglio di sé, nel tentativo di sedurre i cavalieri del parterre maschile. La sfilata ha il titolo ‘Pazzie d’amore’ e la dama Torinese sembra averlo preso proprio alla lettera.

Gemma entra in studio con uno sgargiante abito a pantalone rosso. Il vestito, vertiginosamente aderente, mette in risalto le forme della dama. Con un sensuale sottofondo Gemma afferra una stecca e zampetta intorno al tavolo da biliardo portato al centro dello studio.

Fa un tiro con delle movenze sensuali, scatenando le reazioni del parterre maschile, ma non solo. Tina Cipollari infatti, assiste con espressione allibita al tutto, mentre Gemma si cimenta in un ballo, dopo essere salita sul tavolo. I cavalieri del parterre maschile sembrano entusiasti, ma di certo non si può dire lo stesso dell’opinionista, che subito si scaglia contro la dama del trono over.

Queste le parole della Cipollari: “Cerca di calmarti perché io ti trovo ridicola”. Ma non finisce qui, Tina gira il coltello nella piaga e con il suo sarcasmo pungente rincara la dose: “Immaginate una così in una sala giochi, chiuderebbe subito il locale. Gemma ti rendi conto?”.

Ma Tina ne ha per tutti e dopo essersela presa con la Galgani, attacca anche quei Cavalieri che hanno elargito voti molto alti. A loro Tina dice questo: “Le hanno dato voti di pietà, puoi dare 10 ad un soggetto del genere?”.

E, per concludere, la Cipollari lancia la stoccata finale: invita tutti quei Cavalieri che hanno dato 10 alla dama Torinese ad uscire con lei, visto che l’hanno apprezzata così tanto. Purtroppo per Gemma, nessuno si è fatto avanti per corteggiarla, ma sicuramente Maria De Filippi risolverà presto la situazione.