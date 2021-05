La dama più nota del trono over di UeD, Gemma Galgani, è molto impegnata nelle tematiche sociali. Tramite Instagram la donna cerca di dare il buon esempio, esprimendo le sue opinioni su importanti temi dell’attualità. Non sempre la dama è particolarmente attiva, ma i contributi che cerca di portare nel mondo dei social c’erano tutti un messaggio positivo.

In particolare, ieri (23 maggio), Gemma ha voluto testimoniare un momento molto importante e delicato in questo periodo. La Galgani ha condiviso un video nel quale si accingeva ad essere sottoposta al vaccino contro il Covid 19. Il breve video era accompagnato da questa didascalia: “Fatelo per il vostro bene per il bene altrui!”. Tra i suoi followers (più di 500mila) in molti hanno commentato il post, curiosi e preoccupati.

Gemma ha invitato tutti a non avere paura e ad abbracciare il vaccino come la soluzione. In molti concordano con lei, scrivendo commenti come: “Tranquilla starai bene, ti sentirai più libera, più sicura, meno condizionata. Credetemi è una liberazione psicologica”. In moltissimi hanno chiesto a Gemma a quale vaccino sia stata sottoposta. Lei senza alcuna esitazione ha rivelato di aver ricevuto una dose di AstraZeneca.

Ovviamente, l’argomento vaccino attira sei sempre una grande quantità di polemiche e vespai. E infatti, sono stati molti i commenti dei fan che si dichiaravano apertamente contrari alla vaccinazione. Eccone alcuni: “Io non mi vaccino, poi ognuno faccia ciò che vuole, rispetto per tutti”; o ancora: “Contenta tu.. io manco morta”. Insomma, il video caricato da Gemma ha creato un putiferio.

In molti, per dipiù, hanno fatto notare come la dama di UeD sia un po’ in ritardo rispetto alle tempistiche della sua regione: “Dovresti essere vaccinata da tempo, considerata la tua età.. “. Una donna ha replicato a questo commento dicendo che: “Ognuno si vaccina quando vuole”. Ma qualcun altro ha fatto notare un altro dettaglio importante: “Lei si è trasferita a Roma già da un po’.. e nel Lazio stanno vaccinando i 40 anni”. Insomma, da un semplice video è nato quello che sembra un vero e proprio caso mediatico.