La stagione di quest’anno di UeD è giunta al termine, ma i riflettori continuano ad essere puntati sui grandi protagonisti del dating show. Tra loro, ovviamente, spicca Gemma Galgani, la dama torinese che da ormai 10 anni è all’interno del programma alla ricerca dell’amore vero.

Purtroppo, anche questa edizione del programma si è rivelata decisamente sfortunata per Gemma, che è tornata nuovamente a casa da sola e delusa dai suoi pretendenti. Di recente, la Galgani è tornata al centro della cronaca rosa per via di alcune dichiarazioni che ha fatto, circa le sue aspettative per il futuro. In un’intervista al settimanale Nuovo, la dama Torinese ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta.

Ecco le parole di Gemma: “Per la prossima stagione voglio trovare un uomo che mi sposi, ed è proprio per questo che in questi anni ho troncato le relazioni. Io voglio sposarmi“. Insomma, Gemma non molla di un centimetro. La dama, nonostante i suoi 71 anni di età, continuo a guardare al futuro con speranza. I fallimenti e le delusioni d’amore, non sono riusciti a scalfire la sua gioia e la passione, nel tentativo di trovare l’uomo della sua vita.

Gemma crede ancora nel vissero tutti felici e contenti e non ha paura nel dichiararlo: “Non mi voglio certo fare suora. La mia santa protettrice si chiama come me, Gemma Galgani, e non ha ancor esaudito il mio desiderio”. La dama di UeD torinese ha un obiettivo e sembra del tutto intenzionata a portarlo a termine.

Per concludere, Gemma decide di lanciare una stoccata a tutti quelli che dicono che è troppo grande per rincorrere un sogno d’amore: “Alla mia età a cosa dovrei pensare? Al funerale?“. Di Certo dopo queste dichiarazioni abbiamo una sicurezza: Gemma sarà seduta come sempre sul suo trono a settembre.