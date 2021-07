Una malattia che le ha stravolto la vita e i piani per il futuro. L’ex dama del Trono Over del programma televisivo Uomini e Donne, Luisa Anna Monti, ha scoperto di avere un tumore al seno all’età di 49 anni.

Il pubblico dell’amato programma condotto da Maria De Filippi ricorda le sue ultime immagini accanto a Salvio Calabretta e ricorda la proposta di matrimonio.

Luisa Monti ha dovuto rimandare le nozze e ora si è sottoposta ad un intervento chirurgico all’ospedale Gemelli di Roma.

Nel suo post, pubblicato su Instagram, l’ex dama fa sapere che è andato tutto bene, mentre si mostra sorridente nel letto d’ospedale e con la mascherina sul volto.

Un’operazione che è durata sette lunghe ore.

Buongiorno amiche e amici adorati ..qui non si smette di sorridere neanche dopo 7ore di intervento è andato tutto bene. Finalmente abbiamo dato morte e sepoltura alla bestiaccia maledetta…

View this post on Instagram

È andato tutto bene! Primo step superato grazie a Dio , un grazie ai miei Angeli custodi che mi hanno tenuto la mano la mia mamma e il mio Papà ,un grazie al Prof Riccardo Masetti persona amabile e professionale sotto ogni aspetto e alla dott ssa @federica_murando un grazie al Prof Giovanni Scambia e alla sua équipe ,agli infermieri e gli oss anche loro angeli meravigliosi del policlinico Gemelli che ogni giorno si prendono cura dei pazienti con dedizione e amore. Al mio meraviglioso fratellino e alla mia splendida cognata , al mio amore @salviocalabretta sempre accanto a me , alla mia amica x sempre @sabri_filosofia__ nn mi hai mollato un attimo a @paolomarzotto1964 alla mia Sister @denise.pantano distante ma accanto ogni istante a @sabrinamartinengo speciale come poche alle amiche di una vita Patrizia e Antonia. al mio Pelosetto Teddy un abbraccio alla redazione di U&D e un abbraccio mega a tutti voi che mi avete sostenuto con i vostri bellissimi messaggi e a tante di voi che lottano ogni giorno contro questa bestia con coraggio, forza, positività e un sorriso bello come il sole.