UeD: Matteo Fioravanti, la gaffe di Maria De Filippi e il regalo del tronista alla corteggiatrice

La nuova stagione di UeD ha già decretato i suoi tronisti. Dopo l’allontanamento di Joele Milan dal trono i riflettori si accendono su Matteo Fioravanti, che oggi si trova a un passo dalla scelta. Nella scorsa puntata il tronista si è infuriato con una delle sue corteggiatrici per delle foto che quest’ultima ha pubblicato sul suo profilo social.

La ragazza in questione si chiama Noemi e molti sospettano possa essere proprio lei la scelta di Fioravanti. Nel corso di questa nuova puntata Matteo, non nasconde le emozioni che prova quando si trova in esterna con Noemi. La conduttrice Maria De Filippi annuncia l’ingresso in studio di Sofia. Immediato lo stupore del ragazzo, che perplesso e imbarazzato chiede: “Chi è Sofia?”.

La padrona di casa con un mezzo sorriso ammette: “Ho sbagliato io il nome, mi succede sempre. Facciamo entrare Noemi”. Come antecedentemente detto, la vicinanza tra Matteo e Noemi è sempre più palpabile tanto che spinge il tronista a fargli un regalo. “Mi sei mancata” queste le parole che susseguono alla consegna di una collanina.

Interviene Maria De Filippi e sottolinea l’importanza del regalo: “È importante per te quella collana?”. Fioravanti senza problemi spiega: “Me l’ha regalata mio fratello ed è molto importante”. Matteo è un ragazzo che viene da una famiglia numerosa e molto umile. Non manca occasione per ribadire l’immenso amore e l’attaccamento che ha per la sua famiglia.

Fonte studi Ued

La vita e le difficoltà che Fioravanti ha vissuto hanno forgiato un carattere determinato. Sono trascorsi ben 3 anni dall’ultima storia importante che il tronista ha avuto. Dopo questo lungo tempo di vita da single oggi sarà pronto ad innamorarsi di nuovo? Siamo di certo in attesa dei risvolti che avverranno nelle prossime puntate di UeD.