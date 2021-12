Anche fuori lo studio di UeD, lo scontro tra Giorgio Manetti e Gemma continua. La dama torinese pare abbia un sassolino nella scarpa da togliersi e lancia una frecciatina al vetriolo all’ex cavaliere. Non molto tempo fa si era tornati a parlare del noto gabbiano, alias Manetti, per via della sua decisione di voler tornare al dating show per corteggiare Isabella Ricci.

Fonte studio UeD

Ma oggi il gossip si accende sui ritocchi della Galgani. C’è qualcosa che non convince Giorgio. Ma la dama di UeD, non le manda a dire e durante un’intervista gliene canta delle belle: “Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante, a Gambasse, in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘Guarda come saresti bellina con gli occhi un po’ tirati” rivela Gemma.

Ma non solo, la donna getta un dubbio sul gabbiano molto interessante. Manetti si è sempre rivelato un uomo molto curato e attento ad ogni piccolo particolare della sua estetica. Secondo la donna, ci sarebbero dei ritocchini fatti ma mai ammessi.

Ovvio che non ci sono certezze, ma il dubbio rimane e Gemma non può non farsi domande: “Ho ammesso di aver ricorso alla chirurgia, ma non so se anche lui sia stato così sincero come me e possa affermare di non aver fatto alcun ritocchino! Nelle foto che circolano il suo viso appare piuttosto tirato, come se gli anni non fossero passati”.

Il tutto sembra proprio un colpo di gelosia. Secondo i tanti fans, la dama è ancora molto presa da Giorgio. Tutti si aspettano un ritorno in studio del cavaliere ma in una nuova veste. Si, sempre da corteggiatore, ma non di Gemma, bensì di Isabella Ricci. La dama torinese riuscirà lo stesso a riconquistare la sua preda? Non ci resta che attendere il suo ritorno.