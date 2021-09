UeD, Gemma Galgani sul ritorno di Giorgio Manetti dichiara: “Non devo essere provocata”

La nuova stagione di UeD è appena iniziata ma già è carica di novità. Tante le presentazioni che quest’anno hanno tenuto i telespettatori incollati al televisore. La padrona di casa Maria De Filippi presenta i nuovi tronisti, tra di loro Andrea Nicole, la ragazza che da pochi anni ha terminato il suo percorso di transizione da uomo a donna.

Ma nel parterre femminile del trono over fa il suo rientro in studio anche la dama Gemma Galgani, con una sorpresa. La donna si presenta con un nuovo décolleté. Ma ad attirare l’attenzione dei fans di Uomini e Donne questa volta è Giorgio Manetti, ex volto storico del programma e noto per la storia d’amore avuta con Gemma.

Il cavaliere una volta fuori dal programma ha intrapreso una storia d’amore con Caterina, una relazione però ormai chiusa. Manetti quindi è tornato da poco single e circa l’eventuale possibilità del suo ritorno nel dating show, ad esprimersi è la dama, tramite in un’intervista. Ai microfoni del Magazine ufficiale di UeD Gemma rilascia questa dichiarazione: “Riesce a dire parole offensive nei miei confronti. Ma non posso dimenticare i momenti trascorsi insieme”.

In effetti, di certo le parole del Gabbiano nei confronti della sua ex sono state piuttosto dure. Giorgio aveva consigliato alla Galgani di badare un pochino di più alla testa piuttosto che apportare modifiche al corpo. Non è stato così per l’antagonista di Gemma, la dama Isabella Ricci. Infatti l’ex cavaliere ha apprezzato molto l’eleganza è la bellezza di quest’ultima.

Le sue parole hanno deluso molto la dama Torinese e quando le viene chiesto cosa ne pensa del ritorno del suo ex nel programma la donna risponde: “Lo saluterei in modo educato e se non venissi provocata, sarei tranquilla al posto mio a vedere il suo percorso”. Insomma la stagione di UeD che è appena iniziata si prospetta già carica di colpi di scena. Non ci resta che attendere nuovi risvolti.

