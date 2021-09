UeD, Isabella Ricci proposta particolare: “Voglio un uomo, pagatelo”

È da poco iniziata la nuova stagione di UeD. Programma firmato sempre da Maria De Filippi in onda su Canale 5 alle 14:45. La nuova edizione ha già regalato colpi di scena. La dama Gemma Galgani si è presentata con un nuovo décolleté. Nel trono classico si è seduta, Andrea Nicole una ragazza che ha da poco terminato la sua trasformazione da uomo a donna.

Riflettori puntati anche su Isabella Ricci, che ha conquistato l’attenzione dei telespettatori. Una donna elegante e sempre molto garbata. È definita, da molti, la sostituta della dama Torinese. La Ricci gode anche della stima dell’opinionista Tina Cipollari, la quale non perde occasione per valorizzare Isabella e sminuire la figura di Gemma.

Il clima al centro dello studio del dating show è sempre infuocato e non mancano confronti e battibecchi. Isabella viene raggiunta dai microfoni di Dagospia a cui rilascia un’intervista che cattura l’attenzione dei media. L’ex modella rivela i retroscena circa la sua partecipazione a UeD.

In tal senso dice: “A uomini e donne ci sono finita per caso. Per colpa dei miei dipendenti, per il mio compleanno avevano fatto una richiesta”. La dama, così, rivela: “Sono stata chiara. Ero stufa di uscire con loro: ‘voglio uscire con un uomo, trovatelo, pagatelo, fate quello che vi pare, un amico’. Mi hanno così iscritto al casting nel programma. Ci ho messo un po’ di tempo, ma ho deciso di partecipare”.

L’ex modella ha inoltre rivelato di non sentirsi adatta alle dinamiche dello show: “Penso di non c’entrare nulla, sono stata sposata due volte. Negli ultimi anni mi sono dedicata molto al lavoro e non ho avuto storie. Il mondo è molto cambiato, gli uomini sono cambiati. Quello che cerco io forse è complesso“. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti all’interno del programma. Dinamiche che terranno i telespettatori incollati al televisore.

