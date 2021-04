UeD, Gemma Galgani: torna il sorriso sul volto della dama

Anche oggi UeD è tornato nelle case degli Italiani con una nuova entusiasmante puntata. I risvolti del trono classico e di quello over appassionano da anni i telespettatori, ma c’è un nome in particolare che accompagna i fans da decenni. Gemma Galgani, con la sua presenza storica nel programma di Maria De Filippi, è ancora, senza dubbio, il volto più iconico di questa edizione di UeD.

Quest’anno l’amata dama torinese non ha passato dei bei momenti: tutte le sue conoscenze, quella con Biagio, con i due cavalieri di nome Maurizio e con Ricardo (che ha preferito proseguire la frequentazione con un’altra dama, Isabella, dando un aspro dispiacere alla dama torinese), sono finite sul nascere, con grande dispiacere.

Ma forse, ora, per la bionda piemontese Gemma si svelano nuove possibilità di trovare l’uomo giusto. La puntata di venerdì 9 aprile ha nuovamente posto l’accento sulle vicende di Gemma. La dama torinese, dopo aver pianto ininterrottamente, si è trovata costretta a respingere gli attacchi della sua acerrima nemica Tina Cipollari.

In effetti, da qualche settimana l’opinionista risulta assente nello studio di UeD, ma questo non le impedisce di tormentare Gemma in collegamento da casa sua. In effetti, dei nuovi corteggiatori fanno il loro ingresso nel dating show per lei e la 72enne ne è grata. Chissà se alla fine riuscirà a trovare il vero amore. Tra i focus di oggi c’è anche il trono di Massimiliano, che ha ammesso di aver fatto un dietro front con la sua corteggiatrice, Vanessa.

Il tronista crede che la bellissima corteggiatrice stia allungando un po’ troppo il passo, con dei discorsi che richiedano troppe impegno rispetto alla loro intimità. Allo stesso tempo, l’ingresso in gioco di Federica ha cambiato le carte in tavola e riportato un nuovo equilibrio. Il cavaliere sembra decisamente infatuato e questo ha sicuramente cambiato la situazione.