UeD: Tina Cipollari, a sorpresa, difende Gemma Galgani dalle accuse su un suo presunto ex

Ancora polveroni e liti a UeD. La protagonista rimane sempre lei: Gemma Galgani. La dama torinese è uno degli ospiti di punta del dating show, e si trova spessissimo al centro di discussioni più o meno accese. Stavolta a creare scompiglio è stata Aurora, che ha messo su una lite condita di pesanti accuse ai danni di Gemma.

Gli animi si sono scaldati subitissimo, e presto sono volate parole forti. Aurora ha accusato la dama torinese di soffrire di manie di protagonismo. Gemma, ovviamente, non ha preso queste affermazioni di buon grado, ed ha iniziato ad inveire contro la rivale con altrettanta cattiveria. La tronista invita Aurora a dirle quello che pensa in faccia, senza nascondersi dietro un dito. La donna allora le rammenta il forte rapporto decennale che lega Gemma con la madre di Aurora. La ragazza, proprio in virtù di tale amicizia, ha assicurato di conoscere tutti i segreti di Gemma, e inizia a spifferarli senza ritegno.

La prima cosa che Aurora porta alla luce è il presunto rapporto che Gemma starebbe segretamente portando avanti con un suo ex di Fiuggi. Gemma smentisce fortemente queste accuse, spiegando di aver sentito quell’uomo solamente per gli auguri di Capodanno. Comunque, la dama torinese ammette che quella con l’uomo di Fiuggi è stata per lei una storia molto importante, ma assicura che ormai si tratta di un capitolo chiuso. Poi è successo l’impensabile: perfino Tina Cipollari, nemica dichiarata di Gemma, difende la dama e spezza una lancia in suo favore. Nonostante l’astio, Tina non ha potuto fare a meno di prendere le parti della Galgani da queste accuse che non hanno assolutamente nessun fondamento concreto.

Ultimamente sembra non essere proprio un buon periodo per Gemma Galgani. Sembrava che finalmente la dama avesse trovato l’uomo dei suoi sogni. Gemma scoppiava di gioia e sembrava veramente molto presa dal cavaliere Maurizio. Ma anche questa storia è finita prima del tempo. Maurizio e Gemma, nelle scorse puntate, hanno discusso fortemente e, infine, il cavaliere ha ammesso il tradimento.

Di nuovo sola e fortemente sconsolata, la dama torinese ha dovuto poi fare i conti con altre forti accuse. Parliamo di quelle ricevute dal suo ex: Giorgio Manetti. Il Gabbiano (così il cavaliere è noto) ha lasciato ormai da tempo UeD, eppure non perde occasione per commentare il percorso della sua ex. Giorgio ha criticato aspramente Gemma, ed è convinto che il pubblico sia ormai stanco dei suoi continui tira e molla.