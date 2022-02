Le puntate del reality di Maria De Filippi UeD, in onda su canale 5, continuano a susseguirsi. Molti gli eventi e le novità che il programma propone telespettatori, ma qualcosa sembra non voler proprio cambiare. Parliamo, ovviamente, della sfortuna in amore di Gemma Galgani.

Fonte studio UeD

La dama Torinese continua a cercare l’uomo giusto per lei tra i cavalieri del parterre maschile, ma nessuno sembra disposto ad andare fino in fondo con lei. Gemma, però, non si abbatte e continua la sua ricerca nonostante le delusioni. Di recente la donna sembra aver messo gli occhi su un cavaliere molto ambito.

Si tratta di Massimiliano, che per San Valentino ha ricevuto ben tre biglietti dalle dame di UeD del parterre femminile. Uno di questi è proprio dalla sua spasimante, Gemma. I due avevano già avuto modo di conoscersi e la Galgani aveva già fatto la sua mossa manifestando il suo interesse.

Massimiliano, però, aveva declinato le attenzioni della dama, preferendo invece la compagnia di Nadia. Gemma, nonostante questo, non si è rassegnata, anzi, e tornata alla carica.

Maria chiede alla Torinese se pensasse ancora al cavaliere e questa è stata la risposta della dama: “Penso molto a Massimiliano, ne parlo spesso anche con la redazione. È una persona che mi ha colpito per il suo modo di essere”.

La De Filippi, però, non sembra convinta e rimbrotta Gemma: “Ma per quanto tempo l’hai visto, per 20 minuti?”. La Galgani insiste e rivela di non avere nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire il cavaliere. “Non c’entra il tempo in cui l’ho visto, ma quello che mi ha trasmesso in quel momento” risponde.

E poi aggiunge: “È una persona che mi piace per quello che è, poi sono felice per lui e Nadia”. Insomma, pur non volendo rinunciare al cavaliere, la dama sembra gioire della felicità dei suoi colleghi… che nobiltà d’animo.