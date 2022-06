UeD: gesto a sorpresa di Maria De Filippi per Lilli

La corteggiatrice Lilli in lacrime per la non scelta. Maria De Filippi interviene con un gesto a sorpresa

È arrivato ormai il momento dalla scelta anche per Luca Salatino, protagonista della seconda parte del trono classico di UeD. Il tronista ha deciso di lasciare il programma assieme alla corteggiatrice Soraia Allam.

La prima ad arrivare nel programma per corteggiarlo era stata Lilli Pugliese, che alla fine si è ritrovata con una brutta delusione con cui fare i conti. È stata proprio la ex corteggiatrice di UeD a lasciare i telespettatori di sasso con i suoi comportamenti inaspettati.

In particolare il pubblico è rimasto toccato dalla grande dolcezza e sensibilità della ragazza. Anche Tina Cipollari è stata emozionata dalla Pugliese. Come accade alla fine del percorso di ogni tronista, anche Luca ha dovuto dare la dura notizia alla sua non scelta.

Il ragazzo, dopo aver elencato tutti gli aspetti che ha apprezzato e amato in Lilli, arriva al fatidico “Ma”. La corteggiatrice è in lacrime: aveva davvero creduto di aver conquistato il cuore di Luca. Maria De Filippi, vedendo la giovane in lacrime, in primis decide di regalarle il mazzo di rose che Salatino aveva fatto arrivare per lei.

Ma non solo: la padrona di casa le dedica anche dolci parole, che cercano anche di spronarla: “Ci sono cose più difficili che hai affrontato, questa cosa in confronto è proprio zero. Meriti una persona che ti ami tanti. Hai una vita davanti. Luca è stato fortunato perché ha trovato di fronte a sé due ragazze brave e oneste. Luca posso regalarli a lei, ti va?”.

Lilli poi, vedendo Luca in estrema difficoltà e anche lui in lacrime, gli da un dolce abbraccio. Questo gesto non è di certo passato inosservato, tanto che anche Tina Cipollari ha voluto sottolinearlo: “Il gesto della ragazza mi ha colpito tantissimo. Solitamente una si arrabbia. Tu hai fatto un gesto che veramente rivela chi sei, una bravissima ragazza, piena di valori”.

“Non prenderla come una sconfitta, fuori troverai davvero il tuo grande amore. Veramente mi hai colpito, ti sei alzata e l’hai abbracciato. Questo significa che tu a questo ragazzo vuoi davvero bene”.