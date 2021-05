Purtroppo, come di consueto anche questa stagione di UeD è giunta al termine. Le vicende di dame e cavalieri, corteggiatori e corteggiatrici riprenderanno a settembre, ma siamo sicuri che i protagonisti del programma si faranno sentire anche durante le vacanze estive. Ad ogni modo, tutte le coppie del trono classico si sono formate nel corso della scorsa settimana, compresa anche quella composta da Giacomo e Martina.

Eppure, pare che il malcontento sia dietro l’angolo. Tra i due potrebbe già esserci qualche tipo di incomprensione e problema. Vediamo meglio di cosa si tratta. Inizialmente, la coppia nata all’interno dello studio di UeD sembrava non avere difetti e gli stessi Giacomo e Martina hanno ammesso di aver pensato che si trattasse di un sogno.

Insomma, una volta spente le telecamere e due si sono trovati benissimo. Una delle prime cose che hanno deciso di fare è stata quella di scambiarsi il numero di cellulare, cosa proibita finché si partecipa al programma. Giacomo ha subito capito che Martina era quella giusta per lui nel momento in cui lei ha deciso di fargli uno scherzo.

La ragazza infatti aveva dichiarato che non si sarebbe presentata alla scelta, spaventando molto il tronista. Una volta fatta la scelta, però, tutto è andato per il meglio e la voglia di stare insieme è cresciuta di giorno in giorno. È così che Giacomo ha fatto una scoperta un po’ stramba sulla sua nuova fidanzata.

Il ragazzo ha scoperto una particolare fissazione di Martina che ha descritto con le seguenti parole: “Ha una strana fissazione le sue valigie sono piene di snack e sacchetti di marmellata presi dagli alberghi”. Insomma, uno strano e divertente aneddoto con cui i due annunciano di aver fatto una scelta importante. Presto entrambi inizieranno a viaggiare con lo scopo di presentarsi reciprocamente la propria famiglia.