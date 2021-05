Questa stagione di UeD si avvia verso la sua conclusione. La conferma e il fatto che finalmente anche l’ultimo tronista della versione classica del programma ha fatto la sua scelta. Si tratta di Giacomo Czerny, che pare sia arrivato al tanto atteso momento dell’uscita del programma proprio nel corso della registrazione avvenuta oggi. I fan attendono la scelta del tronista con molta ansia già da diverso tempo.

Ma su chi è ricaduta la scelta di Giacomo: Carolina o Martina? Le anticipazioni del programma ci rivelano quello che c’è da sapere. Ovviamente, tutte le informazioni che abbiamo in anteprima arrivano da IlVicolodelleNews, sempre aggiornatissimo. Nel corso del programma, il tronista ha rivelato l’identità della giovane che è riuscita a colpirlo maggiormente tra le due corteggiatrici.

L’attrazione, a quanto dice Giacomo, è sia mentale che fisica. Il pubblico, però, rimane senza parole quando il tronista fai il nome di Martina. La corteggiatrice, a quel punto, scoppia in lacrime e risponde un commosso si. Ed è con queste parole che i due abbandonano lo studio di UeD mano nella mano per iniziare la loro relazione lontano dalle telecamere.

Giacomo ha dato ascolto al suo istinto, scegliendo la ragazza che la colpito di più. Purtroppo per Carolina, a nulla è servito dimostrare il suo forte interesse per il tronista. La ragazza era arrivata addirittura a dirsi innamorata di Giacomo, ma purtroppo si è ritrovata ad essere rifiutata. Purtroppo, non c’è il lieto fine per tutti nel dating show di Maria De Filippi.

Le anticipazioni, però, rivelano anche qualche altro dettaglio interessante. A quanto pare, ad assistere alla scelta di Giacomo, sono presenti in studio anche gli altri due ex tronisti. Parliamo di Massimiliano e di Samantha, che sono tornati nel salotto di UeD per raccontare come procede la relazione con i loro rispettivi fidanzati.