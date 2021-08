Lo studio di UeD da molti anni permettono a molte persone in cerca dell’amore vero di conoscersi e coronare il loro sogno. Le coppie nate all’interno del dating show sono molto diverse tra loro: alcune, infatti, non riesco a far funzionare il rapporto, mentre altri sembrano aver trovato finalmente la felicità.

Tra quelle che si sono formate nel programma, c’è una coppia in particolare che brilla quanto ad affiatamento e sentimento reciproco. Parliamo di due ragazzi il cui rapporto ha fatto sognare migliaia di telespettatori che continuano a seguirli con attenzione sui social. Ovviamente, si tratta di Giacomo Czerny e Martina Grado che sembrano proprio essere inseparabili.

La loro relazione è nata nella scorsa edizione di UeD, ed è una delle poche che non è venuta meno con la bella stagione. Sui social, i due piccioncini si mostrano spesso molto innamorati e uniti. Il loro sentimento è così forte e vero che i due sembrano pronti a compiere un passo decisamente importante.

Stando alle dichiarazioni che l’ex corteggiatrice ha affidato i microfoni del magazine ufficiale del dating show, la coppia sta seriamente valutando la possibilità di andare a convivere. Attualmente, la distanza tra loro è un problema ingente e la convivenza farebbe venire meno ogni difficoltà.

Queste le parole di Martina rilasciate al magazine di UeD: “Se andremo a convivere? Vero. Dettagli su dove, quando, come, da definire. Ma io con lui lontano non sto bene. Zero forzature. Lasciamo che il tempo ci aiuti a sistemarci nel modo più adeguato ed intelligente possibile. Abbiamo però la certezza di voler stare insieme. Il resto passa in secondo piano. Va bene tutto purché vicini”. Insomma, l’intenzione c’è e il sentimento anche. Chissà che questi due innamorati riescano a realizzare i loro progetti? Di certo, entrambi si stanno impegnando per realizzarli.