UeD: Giancarlo mostra dei video ‘spinti’ di Aurora, lei scappa via in lacrime

Il nuovo anno, per le dame e i cavalieri di UeD, si sta dimostrando davvero pieno di imprevisti e sorprese. Il Trono Over si fa sempre più dinamico, e le nuove puntate incollano il pubblico allo schermo per i tanti colpi di scena. L’ultima puntata, in particolare, è stata tra le più assurde e incredibili. Aurora è scappata via dallo studio nel mezzo della puntata, tra le lacrime e le grida. La dama ha litigato furiosamente con il cavaliere Giancarlo, senza esclusione di colpi. In più, sono venute a galla delle nuove voci sul cavaliere, riguardo a come ha trascorso l’ultima parte del 2020.

Aurora aveva chiesto al suo cavaliere di passare con lei l’ultimo, ma a quanto pare Giancarlo ha altri programmi. Il cavaliere, infatti, preferisce soggiornare alcuni giorni in compagnia di Alessandra. Ovviamente, questo ha scatenato una scenata di gelosia storica. Aurora, testualmente, dichiara di aver “rosicato” ed è palesemente irritata da quanto è accaduto. La lite è inevitabile.

Anche per Gemma, le cose non vanno meglio. La dama torinese torna a parlare di Maurizio, usando queste parole: “Mi ha offeso quando ha detto che sono stata io che ho voluto fare l’amore con lui, come se fosse stata per gentile concessione e mi ha ferito tanto. E’ come aver creduto in qualcosa che si è manifestato completamente diverso rispetto a come l’avevo interpretato e come mi aveva fatto credere”. Gemma si riferisce palesemente alla notte di passione che lei e Maurizio hanno condiviso, rigorosamente lontano dalle indiscrete telecamere.

Nel frattempo, anche tra Aurora e Giancarlo la situazione si fa sempre più accesa. Il tronista minaccia la dama, dicendo di essere in possesso di video molto provocanti che la riguardano. Aurora avrebbe inviato questi video a Giancarlo privatamente. La dama non sembra affatto spaventata, e invita il cavaliere a mostrarli, convinta che si tratti solo di un bluff. A quanto pare, però, Giancarlo non mentiva: ha davvero un video in cui la dama indossa una canotta provocante.

Nulla di troppo sconcio, ma Gianni Sperti, l’opinionista, non ha comunque perso tempo a infierire sulla dama. Nel frattempo Giancarlo spiega che i video più “spinti” erano stati cancellati e per questo non potevano essere mostrati. Inutili i tentativi di Maria di difendere la dama. Aurora scoppia in lacrime, e lascia lo studio di UeD urlando.