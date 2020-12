UeD: Gianluca De Matteis in lacrime abbandona il trono

Risvolti inaspettati a UeD. Arriva una decisione che i telespettatori proprio non si immaginavano. Gianluca De Matteis dichiara di voler abbandonare il trono. Il tronista lascia tutti interdetti, scoppia in lacrime e spiega le sue motivazioni. Gianluca racconta di non essere riuscito a stabilire nessun contatto serio con nessuna delle sue corteggiatrici. Così il giovane romano decide di lasciare il programma, da solo.

La conduttrice Maria De Filippi comprende i motivi di tale scelta e a tal proposito dice:

“Sono successe cose impensabili in studio. La scelta non ci sarà. Come è già successo in passato il tronista ha deciso di lasciare il suo posto. Gianluca De Matteis ha deciso di abdicare al trono. Come mai l’ha fatto? Dice che non essendo riuscito a costruire nulla con le sue corteggiatrice e sentendosi inadatto al contesto ha preferito mollare. Piange molto, quasi da non riuscire a parlare”.