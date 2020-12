Grande ritorno per un ex cavaliere. Ricordiamo Guarnieri che si è ripresentato negli studi di UeD dopo la delusione e la fine della sua relazione con Ida Platano. Il cavaliere torna a far parte del Trono Over alla ricerca del vero amore.

Il suo rientro negli studi lascia tutti molto sorpresi. Ma la scelta di voler riprendere la frequentazione con la sua ex fiamma Roberta Di Padua ha lanciato ancora più perplessità tra i telespettatori. Infatti i due hanno di fatto deciso di riprendere la loro frequentazione da solo poche settimane.

La di Padua aveva chiesto l’esclusiva, ma senza ottenere grandi risultati. A quanto pare la felicità con Riccardo avrà breve durata. La dama si è sentita mortificata del rifiuto del cavaliere e questo ha accesso una corposa discussione al centro studio. Tanto che è arrivato anche l’intervento della stessa Maria De Filippi. Riccardo si dice spaesato dalla reazione di Roberta e addirittura infastidito. Ha palesato di nutrire ancora più dubbi dopo aver scoperto questo suo lato caratteriale.

La conduttrice, però, non ha preso questo atteggiamento di buon grado e si è scagliata contro il cavaliere. In maniera in po’ beffarda, la De Filippi dice: “Ma che ti aspettavi?” chiaro riferimento a Riccardo. I tentativi di far capire al cavaliere che il suo punto di vista è completamente errato risultano del tutto vani. Roberta Di Padua si infuria. Nella coppia cominciano ad esserci i primi dissapori, così come fanno notare anche gli opinionisti.

I telespettatori sono tutti convinti che quella di Riccardo Guarnieri sia solo una manovra per attirare l’attenzione su di sé e fare così un ritorno a UeD in grande stile. Molti i dubbi sul vero interesse che il cavaliere possa nutrire sulla Di Padua, ma anzi sembra più che Riccardo la veda come una facile preda da attirare nella sua rete. Sarà veramente così? Non ci resta che attendere per capire le vere intenzioni del cavaliere.