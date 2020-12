UeD, Gianluca De Matteis: le sue dichiarazioni dopo l’addio al trono

Gianluca De Matteis, il tronista di UeD, ha annunciato di voler abbandonare il trono. Il ragazzo 29enne ha ammesso di non sentire alcun trasporto per le ragazze che si erano presentate per corteggiarlo. Ha così deciso di non proseguire il suo percorso e di ritirarsi senza effettuare alcuna scelta.

Subito dopo tale dichiarazione, Gianluca parla delle sue prime impressioni: “Sto bene, sto bene. Esco col sorriso, nonostante le lacrime. Perché davvero, è stata un’esperienza formativa, profonda, divertente, intensa. È una bomba che ti esplode dentro. Mi porto dentro tanto tanto, tantissimi momenti. Io all’inizio pensavo a come camminare perché pensavo: ‘Fammi camminare bene, dato che già sono un po’ un mollaccione’. Stavo sul trono, me lo guardavo, me lo toccavo, guardavo sotto com’era fatto”.

Ovviamente, l’abbandono del programma non è stata una scelta facile per l’ex tronista e, rammaricato, dà alcune altre delucidazioni sul suo stato d’animo: “Mi è dispiaciuto di non essere riuscito a coronare quest’esperienza, ma non aveva proprio senso fare una scelta perché non c’era un contratto, l’amore non è un contratto. Ero contento di stare lì, ma anche di essere vero e andarmene. Non so cosa succederà ora. L’augurio che faccio a me stesso? Che la vita mi sorprenda sempre”.

Al contrario dei suoi colleghi tronisti e amici, Sophie e Davide, Gianluca non ha trovato nelle sue corteggiatrici la sua anima gemella. Nulla che lo coinvolgesse a tal punto da fargli prendere la decisione della scelta. De Matteis spiega il tutto con le lacrime agli occhi.

La conduttrice Maria De Filippi ha apprezzato molto la sincerità del ragazzo, che sceglie la strada della trasparenza dei sentimenti piuttosto di una scelta televisiva per far piacere al pubblico di UeD. Di sicuro Gianluca troverà l’amore, data anche la sua giovane età. Non saranno le telecamere a immortalare il momento, ma sarà splendido nello stesso modo.