Un inaspettato risvolto nel corso della puntata di UeD. Il tronista Gianluca De Matteis scoppia in lacrime al centro studio. Il ragazzo sta conoscendo meglio la corteggiatrice Gabriella.

FONTE STUDI UED

La ragazza nel corso delle ultime puntate ha avuto diversi scontri con il tronista per via di un’altra corteggiatrice Chiara. Gabriella dichiara di essere stata delusa dal comportamento di Gianluca che ha lasciato a casa lei per portare in esterna Chiara.

I due si scambiano alcuni messaggi e Gianluca per riprendere un po’ in mano la situazione decide di incontrarla e parlarne di persona. La ragazza all’incontro parla con con De Matteis e lo accusa: “Narcisista che pensa solo a se stesso”. La corteggiatrice non riesce proprio a perdonargli di essere stata messa da parte per un’altra ragazza.

A tal proposito nello studio di UeD Gabriella ribadisce che:

“Questo tuo gesto mi ha delusa. Ho molti dubbi su di te perché penso che tu sia una persona che pensa unicamente a se stesso”.

UeD: Il crollo di Gianluca

E’ qui che succede ciò che nessuno si sarebbe mai aspettato. Gianluca De Matteis scoppia in lacrime davanti alla corteggiatrice. Il ragazzo spiega: “Quando mi sento dire che sono un tipo concentrato su me stesso mi fa male perché so che non sono così. So di essere una persona che riesce a dare molto agli altri e mi dispiace di non essere riuscito a far passare questa parte di me”.

Ma non termina qui e aggiunge:

“Ho fatto vedere cose di me non corrette . In casa ho sempre dimostrato di essere io quello forte, mi emoziona perché non l’ho mai detto nemmeno ai miei genitori. Queste critiche mi hanno spronato ad essere più me stesso, a espormi un po’ di più”.

Poi svela forse il vero motivo delle sue lacrime e rivolgendosi alla corteggiatrice dice: “Vorrei continuare a conoscerti perché mi piaci. Posso fidarmi di te?”.

Una chiara dichiarazione che lascia la stessa ragazza spiazzata, che commossa risponde un timido: “Si”.