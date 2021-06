Anche questa edizione di UeD è arrivata alla sua conclusione. Tra coppie che si sono formate felicemente e altre che invece sono scoppiate c’è qualcuno che proprio non riesce a trovare la sua anima gemella. Parliamo della dama più chiacchierata del programma: Gemma Galgani. La Torinese anche quest’estate torna a casa da sola e con un bagaglio carico di delusioni.

Ma la fine della stagione televisiva ha portato con sé un’indiscrezione del tutto inaspettata. Si vocifera, infatti, che Gemma possa aver deciso di provare qualcosa di nuovo nella prossima edizione. Sono molte le testate di cronaca rosa on-line che assicurano che la dama Torinese abbia intenzione di iniziare a corteggiare delle donne quando a settembre gli studi di UeD riapriranno i battenti.

Al riguardo è intervenuto l’ex storico di Gemma, Giorgio Manetti, che ha dichiarato: “Se facesse una cosa del genere perderebbe tanta credibilità”. Ma la dama Torinese non è stata l’unica a non avere particolare fortuna in questa edizione. Anche bellissima Ida Platano ancora non è riuscita a trovare l’uomo della sua vita. I telespettatori già sentono la mancanza delle vicende dei protagonisti del dating show.

Per sollevare un po’ il morale del pubblico, Gianni Sperti, storico opinionista del programma, ha dato loro appuntamento sul suo profilo Instagram. L’ex ballerino ha invitato tutti fan a porgli domande di qualsiasi tipo. Quando i suoi followers gli hanno fatto domande sulla sua collega e amica Tina Cipollari, Gianni si è lasciato scappare una frase che ha subito fatto il giro del web.

Un utente aveva domandato a Gianni: “Gianni, ti manca Tina?”. La risposta è stata sorprendente e inaspettata. Gianni ha scritto poche parole pubblicate sulle Instagram stories che però hanno fatto subito scalpore: “Anche no, troppo presto”. Ha risposto l’opinionista, aggiungendo un emoji sorridente, in modo da sottolineare il tono assolutamente ironico.