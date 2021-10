Volto storico del programma di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio l’opinionista di UeD Tina Cipollari. Si accendono i riflettori su di lei per alcuni ritocchini estetici a cui la donna si è da poco sottoposta. A smascherare la Cipollari arriva il chirurgo estetico Giacomo Urtis, che ha da poco rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo con delle dichiarazioni piccanti proprio sull’opinionista.

A tal proposito dice: “Azzarderei a dire che nel tempo si sia fatta dare qualche aiutino agli zigomi. Anche gli occhi sembrano alleggeriti”. Il chirurgo estetico però ci tiene ad esaltare la bellezza di Tina e aggiunge: “Incarna una bellezza giunonica”. Giacomo ha rivelato come, nel tempo, l’opinionista di UeD abbia in realtà subito dei cambiamenti legati, secondo il suo parere, a qualche chilo di troppo.

A tal proposito Urtis ha le idee chiare: “Interverrei sul doppio mento e le consiglierei un mini filling del terzo inferiore”. In fin dei conti, Tina non ha esattamente il fisico di Belen Rodriguez. Secondo il dottore l’opinionista deve mantenere la sua attuale conformazione fisica, per incarnare esattamente la telespettatrice media over 50.

Anche il famoso giornale satirico di Striscia la Notizia si era più volte occupato nella vamp. Nell’inserzione dedicata a Fatti e Rifatti avevano mandato in onda una dimostrazione di come nel tempo l’opinionista avesse subito dei cambiamenti in alcune parti del corpo. Il cambiamento più evidente riguardava naso, zigomi, bocca e seno.

Immediato l’intervento dell’opinionista, che replica e dichiara di essersi rifatta solo le labbra. Al resto risponde che il suo cambiamento è dettato solo dall’aumento di peso. La Cipollari ha voluto puntualizzare che l’intervento alle labbra era stato fatto solo perché, guardandosi allo specchio, era una zona di lei che proprio non le piaceva e la faceva stare male. In tutta sincerità si può solo costatare che, chili in più o chili in meno, Tina rimane sempre una donna molto affascinate.

