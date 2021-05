A UeD qualche giorno fa è scoppiata la bomba a Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due hanno chiuso la loro relazione, durata veramente poco e, nel momento del confronto, Riccardo ha deciso di fare delle sconcertanti rivelazioni sulla sua ormai ex donna. L’uomo, in sostanza, la sostanzialmente accusata di aver sfruttato il programma per aumentare i suoi followers.

Questo ha provocato delle forti ripercussioni nella vita della Di Padua, a partire dall’esodo di migliaia di followers dal suo account. Come se non bastasse, a seguito di questa vicenda anche altre dame del programma hanno deciso di sbugiardarla. Si tratta di Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona.

Le quattro donne hanno voluto rendere pubblici alcune vicende avvenute all’interno degli studi del programma di Maria De Filippi. Ovviamente, nessuna di queste storie è stata confermata né, tantomeno, Roberta ha dato la sua versione dei fatti. L’ex dama, senza lasciarsi andare ad ulteriori commenti, ha solamente reso noto che percorrerà le vie legali. Le quattro dame hanno fatto insieme una diretta su Instagram, toccando vari temi di interesse per i fan di UeD.

Moltissimi fan hanno chiesto a Gianni Sperti la sua opinione sulla vicenda. L’opinionista è stato chiaro e rivela di non nutrire alcuna stima verso Veronica Ursida, Aurora Tropea, Anna Tedesco e Maria Tona: “Non le stimo” commenta. Le dame in questione oltre ad aver parlato dell’ex di Guarnieri, hanno tirato in ballo anche Valentina Autiero.

Anche lei si è molto risentita si è sfogata sui social: “Io non ho parole, solo una: mi avete rotto il c***o! Ma veramente tanto. La mia pazienza ha un limite. Quindi, o dite le cose come stanno oppure evitate di parlare perché magari uno dopo un po’ prende provvedimenti. Ovviamente delle quattro una è esclusa ed è la mia amica Anna che non c’entra assolutamente nulla. Perché io sono onesta e obiettiva e quello che mi hanno riportato e ho salvato parla. Carta canta!”.