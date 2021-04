UeD, Gianni Sperti è sicuro: Gemma lo sta ancora corteggiando

A UeD gli opinionisti hanno sempre avuto pochi peli sulla lingua e tanta malizia nei commenti. Una delle ultime postille dell’opinionista Gianni Sperti al percorso di Gemma Galgani ha decisamente scosso il pubblico. “Con questo corteggiamento spudorato, è chiaro che Gemma vorrebbe un rapporto”, queste le parole di Gianni sulla dama torinese.

L’opinionista è certissimo delle intenzioni di Gemma, specie dopo aver potuto guardare l’esterna che ha avuto come protagonisti la Galgani e la sua ex fiamma Nicola Vivarelli. In effetti, le voci che prevedevano un grande ritorno di fiamma tra la dama torinese e il giovanissimo ufficiale della marina erano tantissime. Ora, questa incredibile esterna non fa che confermare i dubbi degli appassionati di UeD.

In effetti, Gemma e Nicola sono stati lontani per diversi mesi, un po’ per via della loro liaison finita male ma soprattutto per via del mestiere di lui. Il ruolo si ufficiale della marina lo tiene impegnato spesso in lunghe missioni in trasferta. In ogni caso, dopo il lungo periodo di separazione, le moltissime critiche reciproche nonché esterne e i vari attacchi subiti dai presenti nel programma, i due sembrano più in sintonia che mai.

Il giovane Vivarelli è tornato nel programma da davvero poco tempo, ma lui e Gemma sono già andati in esterna diverse volte. Molte clip delle loro uscite sono state mandate in onda all’interno del programma. Ricevendo così commenti molto diretti dall’opinionista Gianni Sperti, che ha capito subito le vere intenzioni di Gemma. “Nonostante facciano finta che lui in quel momento sia un consigliere, Gemma vorrebbe altro”, questo il commento dell’opinionista.

Nicola, dal canto suo, si trova in completo disaccordo e sentendo le parole di Sperti ha esposto il suo pensiero: “Ha trovato in me un amico, una persona con cui potersi confidare e ricevere consigli. Non penso aspiri ad altro”. Della stessa opinione è anche Gemma Galgani, che insieme a Nicola sente di essere assolutamente supportata.