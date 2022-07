Gianni Sperti in vacanza in Egitto a sorpresa una lei è andata a trovarlo

Lo studio di UeD ha dato vita a dei veri e propri personaggi pubblici, che nel corso degli anni sono riusciti a guadagnarsi l’affetto del pubblico diventando molto seguiti ed apprezzati. Sicuramente i primi tra questi sono i due opinionisti più conosciuti del programma: Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Mentre Tina continua a manifestarsi sui social apparentemente con il solo scopo di punzecchiare gli altri protagonisti del dating show, Gianni si sta godendo una splendida vacanza in Egitto. Anche Sperti, in effetti, non ha saputo trattenersi dal lanciare qualche stoccata, in particolare a Gemma Galgani.

L’opinionista ha citato la dama durante la sua gita ai musei egizi: vedendo delle vere mummie, Gianni non ha potuto che pensare alla Torinese e al suo soprannome. Ma a quanto pare l’opinionista ha trovato molto più dei resti dei faraoni: Sperti sembra essere in ottima compagnia.

Gianni, infatti, ha rivelato che mentre era tranquillamente seduto ad un bar qualcuno si sarebbe avvicinato a lui, per fargli compagnia. Da sempre la vita sentimentale di Gianni Sperti è un argomento di grande interesse per tutte le testate di cronaca rosa. Non c’è da stupirsi, dato che la sua storia più nota e longeva è stata con niente meno che Paola Barale.

Dopo la rottura con la nota showgirl, all’ex ballerino sono stati attribuiti i flirt più disparati e alcuni hanno anche avanzato l’ipotesi della sua omosessualità. Sembra ovvio che adesso una foto di Gianni in compagnia di qualunque persona sarebbe un grande scoop.

Per fortuna, ci ho pensato lui stesso a rivelare chi è arrivato a fargli compagnia mentre si stava godendo un po’ di relax seduto al bancone di un bar. Lo scatto postato sui social ha colpito l’attenzione di tutti e la didascalia che lo accompagna spiega il perché.

“Seduto al bar arriva lei a prendersi le coccole. In Egitto tutti i gatti sono liberi e affettuosi!”. Ebbene questa tanto discussa “lei” altro non è che una splendida gattina, che ha allietato la serata dell’opinionista.