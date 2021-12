Gianni Sperti è senza ombra di dubbio uno dei volti storici del dating show di Maria De Filippi. Sono circa vent’anni che riveste il ruolo da opinionista di UeD. Non molto tempo fa ha rilasciato un’intervista a TV sorrisi e canzoni nella quale parla della sua vita privata e del suo lavoro. Nonostante la sua presenza ormai storica nel programma, dichiara di non aver mai pensato di provare a cercare l’amore prendendo posto sulla sedia rossa dello show di canale 5.

L’opinionista si è sempre contraddistinto per il suo carattere schietto e diretto. Le sue frecciatine al vetriolo e i suoi consigli per dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori non sono mai scontati. Non si esime dal contrastare in maniera anche dirompente tutti coloro che secondo lui agiscono in maniera sbagliata. Nella maggior parte delle volte il suo istinto lo porta a capire con chiarezza chi si trova dinanzi a lui.

Secondo Sperti, questa sua capacità arriva dal suo animo sensibile e particolarmente recettivo: “Quando entriamo in studio non abbiamo idea degli argomenti della puntata. Il fatto è che mi metto nei panni delle persone che ho davanti e so che in certe situazioni è impossibile non avere reazioni. E così, se uno mi “suona” strano, ecco che partono la critica o il complimento. Sono molto sensibile, sì. E anche un po’ precisino”.

Ma non solo, poi l’opinionista di UeD ci tiene ad aggiungere anche che: “Sarà la disciplina imparata con la danza che si intreccia con la mania di avere tutto sotto controllo. Poi basta applicare un po’ di logica: l’essere umano è fatto di carne, ossa ed emozioni, deve sempre reagire in un qualche modo, e allora quando avverto una certa “indifferenza” penso che uno più uno debba fare due”.

Ormai sono anni che Gianni è testimone di mille vicende amorose ma non ha mai pensato di diventare il protagonista e prendere il ruolo da tronista: “Non ci ho mai pensato, ma non credo di essere adatto. Sono bravo a consigliare, ma con me stesso sono una frana. Poi non sono bravo a corteggiare, mentre da corteggiato, invece, sarei abbastanza duro: se non trovassi la persona giusta, non durerei più di un mese”.