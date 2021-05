Gianni Sperti parla di Tina Cipollari: "Un lato di lei che nessuno conosce"

Nello studio di UeD si può ben dire che Gianni Sperti sia beato tra le donne. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha sempre avuto un’attenzione particolare al mondo femminile e nel programma ha trovato pane per i suoi denti. A cominciare dalla sua fidata collega ed amica Tina Cipollari, per continuare con le dame della parterre femminile, Gianni ha molte donne nella sua vita che occupano un posto importante.

Nel corso di un’intervista al magazine ufficiale di UeD, Sperti ha parlato di queste importanti figure, mantenendo però il segreto sulla sua vita sentimentale. È noto che l’opinionista non ami parlare di sé e difficilmente si possono leggere dettagli sulla sua vita lontano dai riflettori.

Stranamente, stavolta Gianni ha deciso di sbottonarsi, rivelando la sua opinione su alcune donne del programma, nonché, ovviamente, sulla sua collega Tina Cipollari. E la bionda opinionista è proprio la prima di cui Sperti parla. Con lei, si sa, Gianni non condivide solo un rapporto lavorativo. I due sono legati da una profonda amicizia e l’uomo nutre un affetto profondo e sincero.

Sperti apprezza molto le qualità della sua collega, specie la sua pungente ironia e la sua schiettezza. Per Gianni, queste caratteristiche sono il vero punto di forza del dating show e senza di lei UeD non sarebbe più lo stesso. Insomma, secondo l’opinionista Tina è indispensabile nel programma e tutto il format sarebbe snaturato dalla sua assenza.

Per confermare questa sua tesi, fa notare come, quando Tina non si è presentata in studio perché occupata in un trasloco, la sua assenza si è sentita forte e chiara. Certo, questo affetto non significa che non capito che i due si trovino in disaccordo. Fortunatamente Tina Cipollari e Gianni riescono sempre a confrontarsi senza minare il loro rapporto. Ovviamente, oltre al lavoro c’è molto altro: “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”. Gianni Sperti rivela cosa realmente pensa di Tina Cipollari e del loro rapporto di amicizia. L’opinionista: “Un lato di lei che nessuno conosce”