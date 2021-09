Il 13 di settembre è andata in onda la prima puntata di UeD. La nuova stagione ha già rivelato delle scoppiettanti novità. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha immediatamente fatto nascere al centro studio dinamiche interessanti. La dama Gemma Galgani presenta fiera il suo nuovo décolleté e le labbra carnose.

Tina Cipollari non si esime dall’attaccarla e definirla ridicola e incoerente. Ma questa volta ad attirare l’attenzione del gossip è stato l’opinionista Gianni Sperti, il quale da del filo da torcere ad un cavaliere. Questa volta a dare spettacolo sono gli uomini. Quindi nulla da incriminare a Tina. L’ex ballerino pare proprio non abbia digerito il comportamento di un cavaliere del trono over.

A quanto si sa dalle anticipazioni, l’uomo in questione è stato accusato di non sapersi comportare. È sembrato poco rispettoso soprattutto nei confronti di una donna. In questa nuova stagione, i due volti ormai storici del dating show sono tornati per trovare il vero amore. Sì parliamo proprio di loro: Armando Incarnato e Stefano Pastore.

UeD: la furia di Sperti

Come il pubblico ben ricorderà, i protagonisti in questione non godono della stima di Sperti. Infatti è proprio Stefano il cavaliere che farà perdere le staffe all’ex ballerino. Il pomo della discordia sembrerebbe sia stato l’atteggiamento che il cavaliere ha assunto nei confronti di una dama. Gianni lo definisce arrogante e sconsiderato. Poco elegante e di sicuro poco rispettoso.

I telespettatori sanno ormai molto bene che l’opinionista di UeD è sempre a favore delle donne e pronto a difenderle. Non è dato ancora sapere particolari e dettagli di questa accesa discussione, quindi non ci resta che attendere l’appuntamento delle 14:45. È una stagione che già preannuncia interessanti risvolti. Le novità presentate dalla conduttrice sono veramente tante è già stanno riscuotendo un notevole successo. I telespettatori sono entusiasti.

