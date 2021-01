UeD: Ida Platano torna nel dating show? Lei stessa lo rivela

Ida Platano, intervista dal magazine del reality, annuncia i suoi progetti per il futuro

Ida Platano, l’ex dama del parterre femminile di UeD, è reduce da una brutta separazione. Ida si è lasciata dal suo compagno Riccardo Guarnieri, e ora sta cercando di ricominciare. L’ex dama, intervistata dal magazine di UeD, ha parlato dei suoi progetti futuri. Di certo, la dama non ha mai fatto mistero di quanto sia stata difficile per lei la rottura da Guarnieri.

È lei stessa ad ammettere di essere stata distrutta dal dolore. Ma anno nuovo, vita nuova, e questo vale anche per la dama, o almeno, Ida se lo augura. La Platano, ora, vuole concentrarsi solo e soltanto su sé stessa. La dama vuole pensare a sé e a l’uomo della sua vita, suo figlio, cercando di apprezzare i piccoli momenti di gioia quotidiani: “Adesso penso sia il caso di fermarmi, di stare bene nella vita che ho”.

Il riferimento è alla sua bellissima famiglia, che la sostiene sempre. A quanto pare, Ida non ha nessuna intenzione di rientrate nel dating show. Anzi, sembrerebbe proprio che la dama non stia affatto cercando l’amore, pur rimanendo aperta a quello che il destino le riserverà.

UeD: Ida e Gemma

È risaputa, poi, la forte amicizia che lega Ida Platano e Gemma Galgani. Le due dame sono molto unite e proprio in virtù di questa amicizia a Ida è stata chiesta la sua opinione sul percorso della dama torinese nel dating show. Anche secondo l’ex dama, il rapporto tra Gemma e Maurizio è stato fallimentare fin dal principio. Gemma ora si ritrova ad affrontare una brutta delusione, e Ida racconta che la fine brusca di questa storia l’ha decisamente turbata.

Ma Ida Platano non giudica la sua amica: al cuore non si domanda. Gli intervistatori le hanno chiesto cosa pensasse del comportamento di Maurizio, ed ha risposto con poche parole: “Sinceramente, non riesco a farmi un’idea molto chiara e sono molto dubbiosa. Bah!”.